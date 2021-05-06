研究指本港青少年染疫源頭來自家人非學校　籲政府小心考慮停課

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-06 20:27

新冠肺炎在港爆發一年多，當中不少確診患者都是兒童和青少年。本港一項最新醫學研究指出，本地確診的青少年和兒童當中，一半人都屬本地感染，大部分人都接觸過確診的家人感染，只有少部分人屬源頭不明個案。研究團隊認為，結果反映學校並非染疫源頭，呼籲政府在決定停課前應小心考慮。 另外，接近所有確診的青少年都只有輕微病徵，但亦有患者生凍瘡，另有人出現「兒童多系統炎症綜合症」或「後新冠自身免疫性溶血性貧血」。

+ 20 + 20 + 20

一羣香港公立醫院兒科醫生和香港大學兒科和微生物學者專家組成研究小組，成員包括港大微生物學系講座教授袁國勇、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆、兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工等，他們定義第一波疫情是2020年1月23日至3月21日；第二波是3月至7月4日；第三波是7月5日至12月2日。

研究指出，在397名確診的兒童和青年當中，有204人（51.4%）屬本地感染，其中超過九成人都曾經接觸過確診患者，主要是其家庭成員，只有18宗（8.8%）本地感染個案是源頭不明。

政府停課應檢視成效 帶來短期及長期負面效果

研究團隊認為，結果反映不論有無停課，大部分青少年染疫的途徑都是其家人，而非學校，因為在研究中只有3宗本地感染屬於有密切接觸的同學，也無報告指出老師會傳播病毒予學生。團隊指出，停課會帶來短期和長期的負面影響，政府在決定停課前應小心考慮，並定期檢視成效。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

研究又發現，接近所有確診的青少年（99.2%）都只有輕微病徵，而第一波只有7%的年輕患者無病徵，但在第二波就有一半確診的青少年無病徵，第三波時這項比率下跌至35%。不過亦有年輕患者在腳趾生凍瘡，另有人出現「兒童多系統炎症綜合症」或「後新冠自身免疫性溶血性貧血」。