母親節｜交通工具連繫三代　九巴女師傅：兒子揸船、孫兒愛玩具車

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-09 00:00

飲茶、送花、家庭樂，母親節總離不開共聚天倫。不過在職媽媽今日（9日）又如何渡過母親至上的佳節？兩名於九巴任職的媽媽，笑言未必正日慶日，但同樣不亦樂乎。 車長訓練導師譚穗雲（雲姐）熱愛駕駛，駕駛電單車、巴士都游刃有餘，多年來兼顧工作及家庭，已訓練出約400名車長；而且耳濡目染下，兒子亦喜歡交通工具，長大後揸船維生；11個月的孫兒也喜歡玩具車，交通工具連繫了三代人。 任職車長的彭雅怡（雅怡）同樣視駕駛為興趣，身為單親媽媽，兩年前辭去醫院文職，化身九巴車長。白領變藍領，雅怡發現有更多時間陪伴女兒，亦試過在途經女兒學校的路線當值，接載女兒放學。女兒更珍而重之，將九巴女車長的Lego公仔放在桌上，恍如母親陪伴。

運輸業向來以男性主導，大部分職業司機均為男士，不過雲姐及雅怡同樣視駕駛為興趣，持有多類駕駛執照，細至電單車，大至巴士、貨車，均是駕輕就熟。

雲姐有一兒一女，去年更添孫兒。她憶述，進入九巴前已駕駛中型貨車工作，2001年進入九巴擔任車長，到2008年轉為導師，至今已在九巴20載，笑言：「唔係為工作而工作，為興趣而工作」。她表示，孩子年幼時，會駕駛電單車接載；丈夫又從事航海業，在耳濡目染下，兒子亦喜愛交通工具，4歲時踩單車，家裡有不少汽車玩具，並會留意巴士款式，例如出現低地台巴士時，會與母親傾談，結果長大後同樣考獲車牌駕駛，現時更從事駕駛船隻工作。

雲姐師門下有約400名車長「弟子」，桃李滿門，學生更曾為她送上九巴模樣的蛋糕。雖有豐富教車經驗，不過她笑言，為免「咿咿哦哦」，只會適量提點兒子駕駛心得，未有親身教導。至於孫兒，她表示雖然只有11個月大，但可能受家庭影響，相當喜歡玩具車。

雅怡為單親媽媽，育有兩名女兒，分別就讀小五及中一。成為九巴車長前，雅怡任職白領，於醫院擔任文職工作20年，但有感工作沉悶呆板，希望挑戰自己，接觸社會，兩年多前毅然化身為九巴車長。她表示，本身視駕駛為興趣，從事文職時已考獲中型貨車牌，感到相當有成功感。

職業司機普遍工時較長，不過雅怡意外發現，有更多時間與女兒相處。她解釋，過往文職的基本工時雖為朝9晚5，但不時需要加班；反而現時主要做早更工作，駕駛271線，大約清晨6時上班，下午2時前已下班，家庭時間增加，女兒亦會跟隨早睡早起。她續稱，轉工後女兒早上可獨立起床上學，「發覺佢哋成熟咗」。

身為單親媽媽，又需兼顧工作，雅怡仍能保持良好母女關係，過往會有「girl talk」時間，而且女兒亦會乘坐其巴士，站在輪椅位觀望，「原來媽媽都做到呢個職位」；有時亦會主動發短訊予女兒告知出車時間，或可接載放學。她又稱，之前買了一個九巴女車長模樣的Lego公仔，女兒珍而重之放在書桌，尤如母親隨時陪伴。

今日母親節，雅怡表示要繼續上班，履行車長職責，不過她未有怨言，認為車長可成為終身職業，轉工後感到「得到我嘅人生」，工作更有價值。母親節只希望一家人開心聚餐，連同女兒與母親慶祝，「佢哋仲畫咗幅畫，準備送畀婆婆」。

雲姐則稱，由於一家人主要從事服務行業，多年來都會提早慶祝，全家聚首享天倫，女兒、媳婦更會準備小禮物，母親節也不必正日慶祝。