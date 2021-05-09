學神陳嘉倩揸車失魂　九巴女師傅評：欠啟蒙老師　要克服心理障礙

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-09 00:00

前新聞主播陳嘉倩早前在電視節目上演新手司機出車，期間險象環生，在停車場撞毀鐵欄，引起網上廣泛討論，被諷為「公路炸彈」。網上不時都有批評女性駕駛技術欠佳的討論，不過人稱雲姐，九巴首位女性車長訓練導師譚穗雲，有約400名九巴車長均拜其師門，正是反駁「女人唔好揸車」的人辦。 雲姐的「徒弟」中有逾50名女車長，她認為，女性駕駛技術絕不比男士遜色，學習進度相若，而且比較細心，但較常見的問題是膽量較細，尤其新手女司機要獨自駕駛時，若無人在旁指導就顧此失彼，「Cut線時慢咗，因為經驗少，跟住人哋呠一呠就驚，或者睇少咗嘢，顧唔到咁多。」 雲姐平時會責罵學生，「唔好怕咗自己係女性先，你要話俾人聽我都識揸車」，令她們克服心理障礙。被問到陳嘉倩的駕駛表現，雲姐就笑稱：「佢（陳嘉倩）可能少咗個啟蒙老師」。

雲姐（左）有多個駕駛執照，包括巴士、貨車、電單車（黃偉倫攝）

雲姐有30多年駕駛經驗，18歲考獲私家車牌，8年後取得中型貨車牌照，曾任職貨車司機，2001年入職九巴，最先擔任車長駕駛「熱狗」巴士。到2008年，當時九巴的車長導師仍是男士專利，未曾有女性導師，雲姐「過五關斬六將」，通過公司內部面試、筆試、路試，受訓後再接受運輸署考試，終於成為九巴首位女導師。

自言熱愛駕駛的雲姐，有多種駕駛執照，細至電單車，大至重型貨車、巴士，對她而言均是駕輕就熟，擔任車長時，會駕電單車代步上下班，「揸電單車返工，泊低咗架車就揸巴士，揸完巴士又揸返電單車返屋企，但唔會覺得嘥神。」她笑言，至今於九巴工作約20年，但未感到辛苦，「唔係為工作而工作，為興趣而工作」。

約12年的教車生涯，雲姐桃李滿門，先後有400多名「徒弟」學滿師成為車長，當中逾50人為「女弟子」。據其教學經驗，學車表現與性別無關，女性駕駛技術不會較男性差，「唔會學得特別慢」，而且較細心，例如女車長會提醒小孩子先坐下。

不過她亦稱，部分女司機較細膽，欠信心，曾有一名剛從文職工作轉到九巴的女車長，受訓時表現雖不俗，但就擔心稱：「（怕）兩日後被人吊銷執照」。雲姐續稱，早前重遇該名女車長，已獨當一面，在九巴工作了11年，由初時只於上水一帶駕駛，現時已駕駛過海線載客。

部分人會小覷女士駕駛，雲姐表示，過往任車長時，甚少因性別而受到不禮貌對待，反而可以化解乘客的怨氣，例如有時塞車遲到，乘客上車會「問候家人」，但見到女車長就「講咗兩個字就無講」，之後自己再主動致歉，便成功緩和氣氛。她又稱，部分男學生駕駛年資、年紀都較自己大，確曾有不聽教的時候，但會耐心指導，始終巴士駕駛方法與私家車不同，例如轉彎時需預留更多位置，「做唔到就示範佢睇」。她笑言，據學生指，授課時「回頭率」較高，其他司機經過時會好奇由女導師指導男車長。

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對於陳嘉倩於電視節目上的表現抱受批評，雲姐表示未太多留意該節目，不過女司機普遍常見問題始終是膽量，「會驚囉」。她續稱，當無人提醒時，新人行車時或顧此失彼，「Cut線時慢咗，因為經驗少，跟住人哋呠一呠就驚，或者睇少咗嘢顧唔到咁多。」她又稱，平時部分膽小女司機車速過慢時，便會罵道：「啲人去深圳都快過你啦。」

陳嘉倩於節目中連環犯錯：

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訪問期間言談斯文的雲姐直言，教車若遇到同類情況時，一定會發怒責罵，「你唔記得我係邊個唔緊要，最緊要記得我喺度鬧過啲乜嘢」。她續稱，教車時要除了授予技術，更要令女車長克服心理障礙，「唔好怕咗自己係女性先，你要話俾人聽我都識揸車」，並笑言：「佢（陳嘉倩）可能少咗個啟蒙老師。」