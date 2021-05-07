九巴、龍運劃一新制服設計曝光　改穿紅黑POLO恤　公司標誌隨時換

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-07 14:17

穿上青色恤衫、「攝」好衫腳、坐上駕駛座，九巴司機在紅色車廂內格外醒目搶眼。九巴龍運早前傳出更換制服，統一兩間屬同一母公司的車長制服，《香港01》獲得新制服設計樣式，新制服將由現時恤衫改為紅黑透氣POLO恤。 九巴近日就制服徵詢車長意見，問卷中更以「毋須處理攝衫問題」為賣點。在POLO恤左胸上的口袋，會有可更換公司標誌的設計，讓車長調配到九巴或龍運路線工作時更換。

九巴正就新制服樣式諮詢車長意見。

《香港01》獲得的新制服樣式可見，新制服擬用的POLO恤，正面以紅色為主，背面則為黑色，左胸上的口袋有公司標誌，外套亦有兩款，同樣以紅色和黑色為主。九巴正向車長徵詢制服意見，現時恤衫制服要求車長「攝衫」，問卷特意寫道，轉為POLO設計後，車長毋須再理攝衫問題；九巴及龍運車長員工制服亦會在今次統一，胸口位置的標誌，會作可更換的設計。

告別青嗶嗶 九巴、龍運擬統一制服 車長新制服採紅、黑兩色設計

過去九巴曾多次換制服，都保留恤衫設計，是次新制服料為首次採用POLO恤設計，顏色亦配合九巴現時採用的紅色巴士色系。早前有消息指，九巴最快今年冬季會更換制服。

昔日九巴制服。(今日九巴)

汽總九巴分會質疑為兩巴互調前線車長鋪路

工聯會屬下汽車交通運輸業總工會九巴分會反對新制服，並向會員發出通告，質疑九巴及龍運兩巴，在新制服上的公司標誌採用魔術貼設計，以便隨時更換標誌，或有意安排九巴和龍運車長互相調動當值，或有違專營權規定。工會又指，九巴和龍運為兩家獨立專營權企業，亦視為兩個獨立法律實體。

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