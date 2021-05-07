繼父涉4年內多番性侵繼女　逼口交逾20次　遭強姦要扮女優呻吟

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-07 17:13

港男娶內地女子為妻後，涉嫌多番性侵妻子與前夫所生的女兒，該繼女在8歲起遭摸胸，之後更被迫為這名香港繼父口交逾20次，有時並被要求吞去精液，直至女童12歲事件揭發期間前，她亦疑更曾被強姦及雞姦。繼父更涉在強姦繼女時，邊播放色情片，並要女童模仿片中女優呻吟聲。女童終向表姐及母親提及後報警。繼父在港被捕後卻稱：「我都想搞清楚件事。」他否認所有指控，案件今(7日)在高等法院開審。

57歲的被告，被控3項強姦、1項未經同意下肛交、3項非禮和2項向16歲以下兒童作猥褻行為等9項罪名。控罪發生於2015年9月至2019年2月，當時女童X介乎8至12歲。

控方讀出開案陳詞指，女事主X是母覫Y和前夫所生的女兒，一直居於內地。母親Y於2011年認識被告，兩人拍拖並於翌年在港結婚，婚後兩母女繼續居於廣東汕尾市海豐，被告則繼續在港居住和工作，周末或假期才會回海豐留宿。

X在8歲起遭被告非禮

女事主X於2015年9月首次被性侵，她當時8歲，她在海豐的住所內，遭被告拉跌及摸胸，X感到反感，打被告的手並離開。至2016年7月，被告再在X海豐的住所內，把X拉入房間，然後脫下兩人的褲子。根據X在錄影會面，被告用「自己柯尿地方，插入X柯尿地方」。期間，X的表妹拍門，X遂稱：「妹妹嗌梗我地。」然後趁機離開。

來港後被迫為被告口交逾20次

至2017年8月，事主X與母親取得單程證來港定居，並搬入被告土瓜灣的住所。惟被告變本加厲，趁母親洗澡時，走入X的房間，被告並脫下褲子，迫X替他口交。X在錄影會面形容，被告當時「係咁撞」，令她想嘔吐。被告並要X吞下其精液。控方指，被告曾迫X口交20多次。

強姦播色情片著事主扮女角叫聲

被告於2018年趁母親Y出外，在單位內強姦X，他並播放色情影片，模仿片中女角採「男上女下」的性交動作，並要X學習女角的叫聲。此外，被告亦於2019年初亦先後強姦和雞姦X。

事主與母同床遭被告摸胸

X於2019年1月底，返回海豐準備過農曆新年。被告同年2月5日、即年初一當天，在海豐單位內摸她的胸。X事後透過手機的應用程式QQ，把事件告知表姐。

及後，母親亦從香港返回海豐。於2月7日早上，X當時睡在被告和母親之間，被告觸及X的胸部，X立即向Y投訴。

事件最終報警，被告於2019年3月被捕，警誡下稱：「我無做過，我都想搞清楚件事」。

案件下周一續審。案件編號：HCCC95/2020