外傭強制檢測｜10萬人未採樣　檢測站冷清　有人幾經波折終完成

撰文： 曾凱欣 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-08 13:18

早前先後有外傭確診感染變種新冠病毒，政府強制全港37萬名外傭於5月9日或之前完成檢測。截至5月6日，已有近26萬名外傭檢測，即意味若有10萬外傭仍未做檢測。 限期將近，今日（8日）中環遮打花園和荔枝角公園的流動檢測站，人流均明顯比上星期減少，毋須排隊。有做檢測的外傭指，留意到上星期從有不少外傭排隊做檢測，今日毋須排隊亦是她預期之內。

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上周六是五一勞動節公眾假期，亦是外傭強制檢測的首日，全港多個檢測站一連兩日都排長龍；今日（8日）雖然是星期六，但並非假期，檢測站就明顯冷清許多。

今日（8日）到位於中環遮打花園的流動檢測站做檢測，但人流明顯比上星期減少，記者逗留一小時亦只見數名外傭到場做測試，毋須排隊。

幾經波折做測試 外傭：不用排隊很幸運

外傭Mila指，因為上周需要工作無暇做檢測，故今日來前來做測試。她提到，原本今日打算到政府門診部做測試，惟職員表示今日的預約已滿，再到郵局領取樣本包亦都無功而回，於是打算轉到灣仔的臨時檢測中心，但碰巧經過見到遮打花園亦有設流動檢測車，幾經波折後終於成功做檢測。

她透露，留意到上周日有不少外傭趁假日排隊做檢測，笑言今日毋須排隊就可以做測試很幸運。被問到有變種病毒流入本港，她表示非常擔心，稱如果感覺身體有不適，要盡快求醫。

外傭Mila指，因為上周需要工作無暇做檢測，故今日來前來做測試。（歐嘉樂攝）

擔心變種病毒 上周假日亦留家不外出

外傭Dalia提到，上星期從新聞上見到有不少外傭排隊做檢測，她的朋友就提醒她「過幾日才去做檢測」，相信屆時會較少人。於是她趁今日假期就到遮打花園做測試，毋須排隊亦是她預期之內。被問到當局的檢測安排，她就認為對她而言很方便，但對要排隊的外傭而言可能就不太理想，不過她強調作為外傭，亦會遵守政府的要求和安排。

她又指，知道變種新冠病毒的傳播率較高，因此十分擔心，上周亦為保障自己，在假日時選擇不外出。雖然今日是假期，但她亦只打算到教會，認為教會人港較少，大家亦會保持社交距離，相對較安全。

外傭Dalia 她又指，知道變種新冠病毒的傳播率較高，因此十分擔心，上周亦為保障自己，在假日時選擇不外出。（歐嘉樂攝）

而在荔枝角公園的臨時檢測中心，今日的人流亦明顯較少，外傭到場不需排隊便可進行檢測。不少因上星期人龍太長而未有進行檢測的外傭把握機會到場檢測。有外傭上星期由十一點排隊到四點都未能檢測最後放棄，本預料今日都會大排長龍所以早於6點便到場排隊，結果一直未有人龍，她表示「早知唔咁早嚟」。

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慶幸今日不需排隊 本打算到中環檢測

Siti表示本打算上星期六便進行檢測，但因為人龍太長所以便未有排隊，她本打算於今日到中環進行檢測，希望中環會較為少人，但途經時見到荔枝角公園亦不用排隊，所以便馬上進行檢測。

她指出得知不少外傭都要於放假日播時間排隊檢測，但她的僱主容許她於工作日抽時間檢測，她感到很高興，亦對不用排隊感到興幸。她又認為疫情令人擔心，因為不知道會否中招，所以需要進行檢測確認。

Siti表示本打算上星期六便進行檢測，但因為人龍太長所以便未有排隊。（馬煒傑攝）

擔心中招不能回鄉見家人 跟從僱主打疫苗

外傭Naah表示剛與僱主於鄰近的荔枝角體育館疫苗接種中心接種疫苗，回家時途經見檢測中心無人排隊，僱主便叫她順道進行檢測。

Naah跟從僱主選擇BioNTech疫苗，因為她對疫苗資料沒有研究，而她亦認為接種疫苗可幫助抗疫，她表示對疫情都感到擔心，因為自己一個人離鄉工作，與家人相距甚遠，擔心一旦染疫「有咩事見唔到屋企人」。她亦指出星期一至五要照顧小朋友，所以一直未有時間進行檢測，剛好今日不用排隊，才進行檢測。