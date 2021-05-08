電子消費券｜陳茂波：不再分五期發放　或考慮准市民留待新年使用

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-08 10:35

政府即將推出「電子消費券」，財政司司長陳茂波今天（8日）在電台節目表示，由於聽到不同市民的意見，將不再分五期發放電子消費券，「原則上係唔分咁多期，但唔能夠一次過畀晒。」他又指，政府也會延長電子消費券的使用期限，被問到市民能否將電子消費券留待明年新年才使用，留作「辦年貨」，他稱「有得諗」。 他又指，預計在暑假初期可接受市民申請，如市民用電子渠道登記，有信心在暑假內發放到第一期的電子消費券，但若市民以表格提交資料，或需較後時間才收到電子消費券。

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陳茂波在商台節目《政經星期六》表示，留意到市民對於發放期數有不同意見，政府將不會再分五期發放電子消費券，但由於4間營運商的技術能力不同，「總原則係唔分咁多期，但唔能夠一次過畀晒。」

他續稱，政府也會延長電子消費券的使用期限，被問到市民能否將電子消費券留待明年新年才使用，留作「辦年貨」，他稱「有得諗」。他強調，政府推出電子消費券時，必定會「畀時間你用，唔會令你蝕底」。

5月8日，陳茂波出席商台節目，表示電子消費券不再分五期發放，或考慮准市民留待新年使用。

陳茂波預計在暑假初期可接受市民申請，如市民用電子渠道登記，有信心在暑假內發放到第一期的電子消費券，但若市民以表格提交資料，或需較後時間才收到電子消費券。他指政府會設立不同收表格的地點，但亦鼓勵市民用電子登記。

他補充，已要求營運商盡量不收取商戶手續費，如果不能不收，亦應盡量少收，賺取到的利益需回饋予商戶。他又指電子支付是大趨勢，市民和商戶都應「擁抱」這種技術。