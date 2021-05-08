港鐵樣本包清晨6點現人龍　9點前全派出　市民撲空或明早再出動

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-08 11:38

變種病毒流入本港，政府列數十處地方進行強制檢測，社區檢測中心大排長龍，樣本收集包「一包難求」更有人轉售圖利被拘捕。《香港01》記者今早到太子站，9時許所有樣本收集包都已全部派出，有市民特意到站領取撲空，附近商店職員指，今早6時已有人龍排隊。

警方日前在太子，以涉嫌盜竊拘捕一男子，涉在太子站用多張八達通，大量領取樣本收集包圖利。今早8時45分，港鐵手機應用程式仍顯示太子站有樣本收集包可取，惟《香港01》在9時許到站已全數派出，太子閘內亦有告示通知已無收集包。

附近便利店員工指，早上6時上班時已見有人龍排隊領取，「多數8點前就冇，8點幾可能仲有幾包，9點後一定冇」。她說過去兩日「排好長龍」，今日情況已經有改善，但仍然多人。

至上午約10時15分，港鐵手機應用程式顯示，所有在港鐵站的樣本收集包均全部派出。

5月8日

歐陽小姐本住彩虹，為替家人取樣本收集包，特意繞路到太子站怎料撲空。她說家人有先看港鐵手機應用程式，顯示太子站仍有收集包才特意前來，「等我仲專登出閘嚟攞」。她說，今早在彩雲邨的郵政局已見長龍，後來才得悉是排收集包。她指，過去收集包供應充足，至下午仍見港鐵站有貨，認為有人轉售樣本包「緊係唔啱啦，有啲人返工要驗嘛」，現打算隔日再看看。

戴上面罩到場的先生不願具名，指定時都會自行接受病毒檢測，過去都會到社區檢測中心直接取樣，但指現時「排隊排到傻」，故打算上班前領樣本收集包，下班或隔天再提交，減省時間。他斥有人持大量八達通取收集包再販賣，「捉咗啦，（轉賣的人）梗係要捉」。今日領不到收集包，他稱「可能聽日5點又嚟排下」。

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