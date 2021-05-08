母親節｜花墟水洩不通生意增　有市民訂花後母入院　望可親手送花

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-08 14:32

每年一度母親節都吸引市民到花墟購康乃馨等花束，向母親表謝意。明天（9日）才是母親節，花墟今日已逼滿人，花店門外放滿康乃馨，有商販指，今年減價後人流增加，冀「賺得返」。 有市民早前已訂下母親節花束，詎料媽媽昨早入院，花束未能及時送上，盼母病情好轉出院回家看到鮮花。

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旺角花墟今日逼滿買花市民，多間花店站滿挑選康乃馨的顧客，檔販亦把一束束母親節主題花束放到店門前，街道水洩不通。檔販王先生說，今年人流較去年多，有見去年生意有跌，疫情下「大家都窮咗」，故今年減價，往年賣約600元的花束減價至500多元，形容生意確有好轉，但難以預料可多賺多少。

張小姐早前已訂驚喜花束，惟母親昨入院，未能及時送上。她說母親喜愛紫色和滿天星。（鍾妍攝）

張小姐一早為母親節訂了花，今特意前來領取，可惜患癌的母親昨早突病情有變需入院。張說，過往較少母親節買花，今年見母親生病，特意準備驚喜，卻未能送上。

疫情下家屬未能探病，張小姐指，有在媽媽入院時先提前讓她看花束相片，會先把花放在家中，冀明天病情保持穩定可以出院看到。雖她期望醫院可在母親節酌情讓家屬探訪，但都明白疫情下有困難。

張先生買牡丹給媽媽，指老婆的花束一早帶兒子準備好。（鍾妍攝）

梁太亦以400多元買了玫瑰康乃馨花束予母親，指今晚已訂枱食飯，希望會較正日少人，亦會分兩三張枱、每枱4人。即使在疫情下，梁太說，老人家始終較喜歡出外食飯，多點家族見面，但指不會為了更多人同枱食飯而接種疫苗，認為措施無助「谷針」。

梁太今晚會和母親吃飯，準備送上康乃馨玫瑰花束。（鍾妍攝）

張先生趁兒子在附近上課空檔，到花墟買牡丹打算今晚送給媽媽。他說，早前已帶兒子到花墟選購花束予太太，「佢（太太）個份之前已經處理咗。」問到今年鮮花會否更貴，他表示沒有留意，「一年先一次，冇所謂啦。」