母親節｜許樹昌提醒市民不要舉辦派對　用餐後戴回口罩才交談

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-08 11:07

明天（9日）是一年一度的母親節，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今天（8日）在電台節目表示，現時社區仍有隱形傳播鏈，才會繼續有源頭不明個案，幸好變種病毒在社區無引起大爆發，但仍需密切留意情況。 他又稱，市民應盡量避免到人多擠迫的地方，並應做足防疫措施，即使在母親節聚會，也不應舉辦人多的派對，用餐後也應戴回口罩才交談。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）▼

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許樹昌在商台節目《政經星期六》表示，市民不應在人多擠迫地方長時間逗留，並應做足防疫措施，戴好口罩和勤洗手，即使在母親節聚會，也不應舉辦人多的派對，用餐後也應戴回口罩才交談。

他認為，本港仍有隱形傳播鏈，幸好無跡象見到變種病毒於社區大爆發，形容是「有啲運」，也因市民自律做好防疫，才能避免到大爆發，但仍需密切留意情況多一段時間，才知變種病毒有無落地生根。

對於未來防範變種病毒的策略，他認為外防輸入仍至關重要，部分疫情嚴重的國家應禁止他們的航班來港，包括印度和尼泊爾。而檢疫酒店方面，他稱走廊位若空氣不流通，便應加設空氣過濾器。至於酒店採樣檢測的質素問題，他稱不排除印裔男（個案11643）的樣本質素有問題，如希望檢測更準確，應使用鼻咽拭子檢測，但就需較高規格。