謝嘉怡(Lisa)奪得港姐冠軍後一直留港發展,足足有十個月沒有與媽媽見面。臨近母親節,Lisa就為對方準備了最好的禮物,就是秘密飛回蘇格蘭給媽媽一個驚喜。昨日(6/5)Lisa在IG上載與媽媽重逢的影片,在廚房煮飯的謝媽媽回頭看到女兒時竟張大嘴巴反應不來,完全不敢相信女兒就在面前。兩母女隨即深情擁抱,攬了接近半分鐘仍未放手,場面非常溫馨。Lisa在帖文中寫着:「Finally came back home to surprise my mum after a long 10 months apart!!!(分開了10個月,我終於回家給媽媽一個驚喜!)」網民大讚Lisa乖女,並指這是最好的母親節禮物。