議員批政府抗疫方法比沙士落後　當年列職業病　倡設「停工津貼」

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-08 14:00

新冠肺炎疫情持續，近日大批居於有變種病毒患者大廈的市民被送去檢疫，未能上班，有立法會議員關注他們生計受影響，建議政府成立基金去資助受影響的市民，也有議員提倡設立「停工津貼」，保障「打工仔」。 議員亦狠批政府在抗疫上比起2003年沙士時期更為落後，因當年將沙士列為職業病，勞工津貼亦較今次多。

▼5月5日近午夜，康怡花園N2座居民撤離檢疫▼

立法會議員、工聯會麥美娟今天（8日）出席港台節目《星期六問責》時，批評政府抗疫比起鄰近城市，以至比起2003年沙士時期更為落後。她接到求助個案，稱有公司禁止所住大廈有確診者的員工上班，員工被迫放無薪假，建議政府設立「停工津貼」，以及為因檢疫而放無薪假的市民提供現金津貼。她呼籲政府在抗疫工作要「人性化」，否則市民會有怨言。

而旅遊界立法會議員姚思榮就認為，政府應設立基金，保障受疫情影響的市民之收入，包括需要檢疫人士。

工聯會立法會議員麥美娟。 (資料圖片)

另外，姚思榮稱，若疫情受控，料月底就會實行「來港易」，讓非香港居民由內地免檢疫來港。不過，由於返回內地時仍需檢疫，他相信不會有遊客來港。他又認同放寬完成接種疫苗的入境者之檢疫安排，相信可有利日後通關，作好準備。