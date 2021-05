新冠肺炎｜英國公布免檢疫地區名單　歐聯決賽主辦國土耳其未上榜

撰文: 張子傑 最後更新日期: 2021-05-08 01:42

英國運輸大臣夏博思(Grant Shapps)5月7日宣布,英格蘭民眾在17日起,到澳洲、新西蘭、以色列及葡萄牙等12個國家及地區可以在返國時無需接受檢疫,但舉行「全英內訌」歐聯決賽的土耳其則榜上無名。他表示,政府對將這場決賽搬到英國上演持開放態度。

夏博思在政府的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情定期簡報會公布放寬外遊檢疫措施,指法國及西班牙等英國民眾的熱門度假勝地尚未在英國政府的解封名單上,而新加坡、澳洲、新西蘭、葡萄牙、以色列、冰島、法羅群島、直布羅陀、汶萊、福克蘭群島、南佐治亞及南三文治群島(South Georgia and the South Sandwich Islands)及聖海倫娜、阿森松和崔斯坦達庫尼亞(Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha)則列入無需檢疫的「綠色名單」。

他表示,民眾到綠色名單上的地區前和後都要接受病毒檢測,強調措施是必要而謹慎,而當局亦會在17日開始每三周審視和更新。

夏博思:球迷不應到土耳其支持愛隊

不過夏博思同時提到,馬爾代夫、尼泊爾及土耳其自12日起列入「紅色名單」,民眾從這些地區返國後需在酒店隔離檢疫十天。他被問到,土耳其伊斯坦布爾(Istanbul)會舉行曼城對車路士的「全英」歐聯決賽,因此政府今次的決定會否對球迷帶來影響時表示,他們不應前往當地,並稱英國主辦這場決賽持開放態度,但最終都是交由歐洲足協(UEFA)決定。

車路士相隔9年再闖歐聯決賽,球員們興奮慶祝。(Getty Images)

《衛報》報道,歐洲足協原定在7日決定賽事安排,包括向曼城及車路士球迷分發超過8000張門票。不過在英國政府將土耳其列入紅色名單後,當局延遲公布決定,並與英格蘭足總商討將賽事移師到英國本土的可能。

土耳其因應疫情而封城至17日,當地每日新增確診個案由4月中高峰的超過6.3萬宗,下降至5日的2.7萬宗。