本地遊停近半年今重啟　旅議會指情況暢順　料暑假團數將逐漸回升

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-08 16:16

本港新冠肺炎疫情由高峰期回落，政府早前宣布准許旅行社，以「疫苗氣泡」的基礎下重啟本地遊。由去年12月初至今，本地遊已停辦近半年時間。旅遊業議會主席黃進達表示，今早（8日）派出巡查員檢查旅行團，均遵守政府的規定，出團情況大致暢順。 黃亦指，大部分旅行社目前還在收客階段，預期接下來暑假的旅行團數量，將會逐漸增加。不過近日有雙重變種病毒流入社區，他再度呼籲市民及業界盡早接種疫苗，希望疫情能盡快回穩。

去年12月2日，由於第四波疫情爆發，旅遊發展局宣布「賞你遊香港」須即時暫停，事隔5個月後，本地遊直至今日才再度有條件復辦。去年12月期間，共有約100個旅行團尚待出發，涉及37間旅行社及約2,500名旅客。

不過，政府是次規定在「疫苗氣泡」的基礎下更嚴格，包括︰1）旅行團人數連同工作人員不多於30人；2）團友在登上旅遊巴、進入景點及食肆時，須掃描安心出行二維碼；3）工作人員須接種第一劑疫苗，或向旅行社出示醫生證明，並在帶團前7日內，獲鼻腔和咽喉合併拭子樣本的陰性結果。

黃進達表示，今早派出巡查員檢查旅行團，均遵守政府的規定，出團情況大致暢順。（資料圖片）

旅遊業議會主席黃進達表示，由於今日為本地遊重啟首日，因此派出巡查員檢查旅行團，是否遵守政府「疫苗氣泡」的規定。他亦指，去年政府曾一度准許本地遊重啟，除了接種疫苗外，當時的規定與現在相近，因此今日出團的情況大致暢順。

黃續指，昨日已收到近200間旅行社，合共1,000個旅行團登記，並將於未來數個月出發，今明兩日則各有10多團出發。問到出團數量是否符合預期，他解釋大部分旅行社目前還在收客階段，需要時間宣傳，以及讓顧客登記，預期接下來暑假的數量，將會逐漸增加，「要啲時間慢慢收客。」

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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然而，最近雙重變種病毒流入社區，問到會否擔心將再次暫停本地遊。黃進達表示，「都冇辦法，擔心唔嚟」，雖然本地遊重啟，但惠及的業界員工不足一成，希望疫情能盡快回穩，並再度呼籲市民及業界盡早接種疫苗。

黃亦指，暫時沒有導遊領隊打針的數據，認為需要時間繼續推廣，「我諗佢哋都明白要開工就要打針，始終將來慢慢多返旅行團，想做出境團打針係基本要求。」