旅遊氣泡｜姚思榮：有機會於下月開展　料本地遊亦最快下月初出團

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-22 09:55

本港新冠肺炎疫情反彈，變種病毒個案更首次流入社區，為近日傳出即將復辦的本地遊、旅遊氣泡等帶來不明朗因素。旅遊業界立法會議員姚思榮今日（22日）表示，旅遊氣泡要視乎本港和新加坡兩地疫情控制，由於目前雙方疫情緩和，故雖然未有具體時間表，但相信有機會可於下月開展。 本地遊方面，姚估計下周行政會議會就放寬作決定，「有一套全面啲嘅限聚令安排公布」。而業界與當局共識是參與本地遊人士須使用「安心出行」應用程序，料最快5月8、9日就可以出團。

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姚思榮今日於港台節目《千禧年代》中表示，目前本港和新加坡對重新起動旅遊氣泡較審慎，避免如去年香港疫情急轉直下，旅遊氣泡要臨時延期的情況。他又指，政府目前未有叫業界作準備，亦未有具體時間表，相信要視乎兩地疫情進展，料有機會可於下月開展。

至於新加坡縮短本港赴當地的檢疫期至7日，姚思榮就認為是表達正面訊息，但由旅遊業角度，「梗係無必要隔離7日為咗去玩」。

姚思榮（資料圖片／盧翊銘攝）

「來港易」主要為商務及探親 對旅遊業完全沒有幫助

政府計劃在下月中推出讓香港居民以外在內地的人士，可透過「來港易」無須14日強制檢疫來港。姚思榮指由於內地人士返回當地仍需要隔離，「來港易」主要為商務及探親；對旅遊業完全沒有幫助，「旅遊無理由為咗玩幾日又要隔離14日或以上，都唔使諗咁濟」。

而在本地遊方面，姚思榮表示，上周約見食物及衞生局局長陳肇始及旅遊事務專員，要求放寬本地遊限制，而當局反應正面，具體要求慢慢縮窄。他舉例指，原本當局提出參與本地遊人士需要接種疫苗，惟姚直指「根本無可能」，而現時共識是使用安心出行。另外，前線員工如導遊則要接種疫苗；如因身體問題而無法打針，需說明並由公司備案。

他又表示，原本寄望行會可於本周通過本地遊措施，惟因特首出訪，估計下周行會就放寬作決定，料「有一套全面啲嘅限聚令安排公布」。