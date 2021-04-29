疫苗氣泡｜旅遊業料行內僅30%人已打針　本地遊最快下周才出團

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-29 11:41

行政長官林鄭月娥昨日（28日）表示，會分別與澳門和內地探討及研究「港澳旅遊氣泡」及前往內地的「商務氣泡」安排。旅遊業促進會總幹事崔定邦今日（29日）指，跨境直通巴士業界聽到消息亦很開心，認為澳門是港人常去的旅行地點，如啟動「旅遊氣泡」相信可鼓勵更多市民接種疫苗。 另外，在「疫苗氣泡」下，本地遊旅行團今日起有條件恢復，當中要求旅行社員工要完成接種第一劑疫苗。崔定邦則指，由於旅行社出團要向旅遊業議會登記，故或最快要至下周才有本地團出團。他估計，現時業界整體接種情況一般，約有30%人士接種第一劑疫苗。

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崔定邦今日於港台節目《千禧年代》中表示，最快、最直接的「旅遊氣泡」應是和鄰近地區開展，而跨境巴士業界聽到消息亦十分開心。他指，現時三間跨境直通巴士運作已停頓，而其公司的私人轎車出租同樣暫停，現時港珠澳大橋只剩每天六班「金巴」提供服務。

他強調，疫情前港人往澳門每年達700萬人次，澳門是港人常去的旅行地點，如啟動「旅遊氣泡」相信可鼓勵更多市民接種疫苗。而港澳之間交通運力很大，除了港珠澳大橋外，亦有跨境渡輪。

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另外，在「疫苗氣泡」下，本地遊旅行團今日起有條件恢復。崔定邦表示，旅行社要向旅議會申請後才可出團，但旅議會今早才提供表格登記，故最快亦要數日後才可出團。而以其旅行社而言，因司機、導遊等要接種疫苗或檢測，最快要下個周末才可出團。

員工若要看醫生決定是否接種疫苗 其旅社願意支付

他又指，業界現時接種疫苗情況「一般般」，約有30%人士接種第一劑疫苗，但前線導遊及司機等因不少年紀較大，故接種率更低。他強調會遊說業界盡快打針，如員工要看醫生決定是否適合接種，其旅行社亦願意支付費用。