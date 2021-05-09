病人組織調查：六成人對海外醫生有信心　一半人稱可解決人手問題

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-05-09 15:56

醫生人手不足問題困擾香港醫療體制多年，公營機構人手短缺更加嚴重。政府提法例草案，建議容許香港永久性居民，在指定海外院校醫科畢業，擁專科醫生資格後在香港公營機構工作5年，便可在香港獲得正式註冊，引發社會討論。 長期病患者關注醫療改革聯席早前進行網上問卷調查，發現92.7%的受訪者認為本港醫生人手短缺情況嚴重，96.4%受訪者認同增加人手有助於縮短醫療服務輪候時間。對於政府建議免試引入非本地培訓醫生，63.2%的受訪者對這類非本地醫生有信心，認為他們具備專業資格，另有三成人則表示無信心。另外，82.5%受訪者同意，該些海外醫生仍然需要在臨床表現滿意及通過評核才可以取得正式註冊。

長期病患者關注醫療改革聯席早前進行網上問卷調查。（袁澍攝）

調查在2021年4月16日至5月5日在網上進行，共收回505份有效問卷。調查顯示92.7%的受訪者認為本港醫生人手短缺情況嚴重。公立醫院急症室平均等候時間為3小時，個別醫院達8小時，90.3%受訪者表示不可接受或絕不能接受；而公立醫院專科首次診症輪候時間為42星期，最長達84星期，個別最長達146星期，93.3%受訪者認為不可接受。

病人跌倒輪候3年才就醫 錯失再走路機會

病人組織成員余鑑忠則表示，數年前意外跌倒，其後發現左邊盆骨斷裂，輪候骨科歷時3年，其後有醫生向他表示若事發後半年能完成治療，他有機會重新站立走路，毋須如現時般依靠輪椅出入。

病人組織的成員黎慶坤更指，有病友因輪候專科需時，期間深受其他衍生病症困擾，出現自殺傾向，期望政府盡快落實引入海外醫生，縮短病人輪候時間，及早得到治療。

病人組織成員余鑑忠（右二）表示，數年前意外跌倒，但其後有醫生指，若當時他在事發後半年能完成治療，他有機會重新站立走路。（袁澍攝）

半數認為引入具資格非本地培訓醫生可解決問題

調查又發現，66.9%認為增加本地醫學院醫科生名額屬短期內有效方法，另外亦有54.3%認為引入更多具資格的非本地培訓醫生是有效方法。至於是否需要限制非本地培訓醫生必須限制香港永久居民，則有49.7%受訪者同意或非常同意，亦有四成表示不同意或非常不同意。聯席成員彭鴻昌指出，數據並非一面倒，個別意見指，只要醫生「有醫德、專業認可及豐富經驗，不論國籍也可以。」

六成人對非本地培訓醫生有信心 近三成無信心

另外，對於「在指定醫學院畢業的境外註冊醫生，經過香港公營醫療機構聘用後，再向醫務委員會申請臨時註冊，才可以在公營醫療機構工作」，調查顯示63.2%受訪者表示有信心或非常有信心，有28.9%表示無信心或者非常擔心。部份受訪者在問卷提出個別意見指出，引入的醫生必須有國際認可資格，對來自中國內地、東南亞及第三世界的醫生較擔心及抗拒。