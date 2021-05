新冠疫苗｜蔡堅：作為醫生支持大規模接種疫苗　政府利誘措施複雜

撰文: 王潔恩 最後更新日期: 2021-05-09 10:17

醫學會會長蔡堅今日(9日)在港台節目《給香港的信》中表示,港府設計不同措施引誘市民接種疫苗,但有關計劃相對複雜,仍未能鼓勵大量市民接種。他又稱,大眾對當局的信任程度,能決定市民會否願意接種疫苗,然而政府成立了不同的專家小組,仍未能說服到大眾打針。 他稱作為醫生,支持大規模接種疫苗以達到群體免疫,又強調若邊境防控不足,變種新冠病毒仍然會成為威脅。

蔡堅表示,他們支持大規模接種疫苗,以製造群體免疫,令生活及經濟可回復正常。(資料圖片)

蔡堅指,當有70%人口已接種疫苗,才能產生群體免疫。不過,除了以色列、英國及美國的接種率達到43%至62.4%外,全球人口只得8%人接種了至少一劑疫苗,當中印度只得7.1%、巴西僅11.1%。至於香港,亦只有12.7%人口已接種至少一劑。

計劃複雜 未能鼓勵接種

蔡堅說,大眾對當局的信任程度,能決定市民會否願意接種疫苗(Trust of the authority is an issue which dictates whether the citizens will want to get vaccinated or not)。他表示,即使政府成立了不同的專家小組,但仍不足以說服大眾接種疫苗,雖然政府設計了不同措施引誘市民接種疫苗,例如食肆可多人同桌、減少檢疫時間等,但有關計劃相對複雜,仍未能鼓勵大量市民接種。

邊境防控同樣重要

蔡表示,作為醫生,醫學會支持大規模接種疫苗,以製造群體免疫,令生活及經濟可回復正常,向病人解說時基於科學數據及會做好榜樣。不過他強調,即使有足夠的群體免疫,但若邊境防控不足,變種病毒仍然會成為威脅。

此外,首名在社區確診變種病毒的印裔男子(#11643)及其菲裔女友人(#11672)疑「唧牙膏」式報告行蹤,現時兩人已被捕。蔡堅認為,若確診者不坦誠交代行蹤,當局便難以追蹤其他密切接觸者,難以阻止另一波爆發,故必須要處理這類欺詐行為。