新冠疫苗｜蔡堅：作為醫生支持大規模接種疫苗　政府利誘措施複雜

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-09 10:17

醫學會會長蔡堅今日（9日）在港台節目《給香港的信》中表示，港府設計不同措施引誘市民接種疫苗，但有關計劃相對複雜，仍未能鼓勵大量市民接種。他又稱，大眾對當局的信任程度，能決定市民會否願意接種疫苗，然而政府成立了不同的專家小組，仍未能說服到大眾打針。 他稱作為醫生，支持大規模接種疫苗以達到群體免疫，又強調若邊境防控不足，變種新冠病毒仍然會成為威脅。

蔡堅表示，他們支持大規模接種疫苗，以製造群體免疫，令生活及經濟可回復正常。（資料圖片）

蔡堅指，當有70%人口已接種疫苗，才能產生群體免疫。不過，除了以色列、英國及美國的接種率達到43%至62.4%外，全球人口只得8%人接種了至少一劑疫苗，當中印度只得7.1%、巴西僅11.1%。至於香港，亦只有12.7%人口已接種至少一劑。

計劃複雜 未能鼓勵接種

蔡堅說，大眾對當局的信任程度，能決定市民會否願意接種疫苗（Trust of the authority is an issue which dictates whether the citizens will want to get vaccinated or not）。他表示，即使政府成立了不同的專家小組，但仍不足以說服大眾接種疫苗，雖然政府設計了不同措施引誘市民接種疫苗，例如食肆可多人同桌、減少檢疫時間等，但有關計劃相對複雜，仍未能鼓勵大量市民接種。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

邊境防控同樣重要

蔡表示，作為醫生，醫學會支持大規模接種疫苗，以製造群體免疫，令生活及經濟可回復正常，向病人解說時基於科學數據及會做好榜樣。不過他強調，即使有足夠的群體免疫，但若邊境防控不足，變種病毒仍然會成為威脅。

此外，首名在社區確診變種病毒的印裔男子（#11643）及其菲裔女友人（#11672）疑「唧牙膏」式報告行蹤，現時兩人已被捕。蔡堅認為，若確診者不坦誠交代行蹤，當局便難以追蹤其他密切接觸者，難以阻止另一波爆發，故必須要處理這類欺詐行為。