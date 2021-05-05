變種病毒｜康怡花園確診菲傭只打一針復必泰　醫生解釋染疫原因

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-05 17:14

衞生防護中心表示，今日（5日）確診的46歲菲傭（#11793）曾於上月18日接種第一劑復必泰疫苗。她的病毒量低，CT值大於30，帶有N501Y和E484K變種病毒株。感染及傳染病科專科醫生林緯遜說，形容「打完一針復必泰保護力都係一半一半，會隨著時間上升。」該外傭並無發病，故難以計算在她染疫時，疫苗是否已發揮效力。另外，由於她感染了變種病毒株，林相信會削減疫苗保護力。

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該名46歲菲傭（#11793）感染源頭不明，住在鰂魚涌康怡花園N2座。根據衞生防護中心昨日表示，她於5月1日曾於天后一個近維多利公園的小公園休息；5月2日則與朋友去過西九龍中心薩莉亞意式餐廳；她於5月3日遵從強制檢測公告到社區檢測中心接受檢測，其後確診。衞生防護中心補充，她曾於上月18日接種第一劑復必泰疫苗。她的病毒量低，CT值大於30，帶有N501Y和E484K變種病毒株，料為南非變種。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜。（資料圖片）

感染及傳染病科專科醫生林緯遜稱，有三項因素導致外傭打針後仍然染疫。他引述復必泰第三期臨床研究數據，指接種第一劑後，防有病徵感染的保護率約為52%。而以色列在今年2月開始進行的大型研究亦顯示，接種第一劑復必泰後防感染的保護率為46%；防有病徵感染的保護率則為57%。他形容「打完一針保護力都係一半一半，會隨著時間上升。」

林緯遜續說，該外傭並無發病，故難以計算病毒潛伏期有多久，「可能幾日，可能十幾日，佢染病嗰陣，都唔知疫苗係咪已開始發揮一半保護力。」不過他強調，打針絕對有助減低嚴重病徵。

另外，菲傭感染帶有N501Y和E484K變種的病毒株，林緯遜相信會削減疫苗保護效力。中大呼吸系統科講座教授許樹昌曾引述研究稱，復必泰對於南非變種病毒的抗體水平下跌九成。

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