荃威居民昨日「放監」　區議員：涉行政誤會，仍有數戶滯留竹篙灣

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-10 10:42

荃威花園R座因有人感染變種病毒，居民早前被送往檢疫中心，但後來政府更改安排，只要檢測結果是陰性便能離開，居民昨日（9日）獲安排陸續回家檢疫。 荃灣區議員趙恩來今日（10日）在電台節目指，因有文件或行政誤會，至今仍有數戶須留在竹篙灣。他又指，早前曾收到超過30戶求助，指住戶用膳後集體肚瀉，惟晚上隔營離並無醫生駐場，止瀉藥亦要等待半天才有，「成件事睇到，政府行政上係今次事件非常混亂。」 他指，當時竹篙灣隔離營只得約一半入住率，質疑檢疫中心在高峰期能否足夠應付。

5月9日 荃威花園R座居民離開檢疫中心回家

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趙恩來表示，居民昨日陸續收到通知可回家，因有文件或行政上的誤會，有20戶滯留在隔離營，共涉30至40人，當中有10多戶在凌晨才能「放行」，即至今仍有數戶須留在竹篙灣，「成件事睇到，政府行政上係今次事件非常混亂。」

他指，住戶本來有隔離令，至5月25日才完成21日檢疫，故居民提早離開檢疫中心前，須經由衛生署醫生簽署文件，以撤銷隔離令回家。不過，由於當時該20戶未有相關文件，故檢疫中心不能「放人」。

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用膳後肚瀉 晚上無醫生駐場 廁紙要等3至4小時

趙恩來又指，檢疫中心環境惡劣，過去曾收到超過30戶求助，他們用膳後集體肚瀉，估計食物變壞、飯盒出現問題。他指，住戶曾欲向檢疫中心的醫生求醫，但隔離營晚上並無醫生駐場，止瀉藥亦要等待半天才有。

他說，由於肚瀉需要廁紙，但向民安隊尋求協助後，卻3至4小時後才能領取，批評行政安排混亂。