荃威花園居民竹篙灣檢疫晚餐獲派杯麵　議員：食物出事

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-07 21:59

近日多幢大廈涉及變種病毒個案，全數住戶被送到竹篙灣檢疫中心隔離，荃灣區議員趙恩來今晚（7日）透露，接獲至少16名正在檢疫的荃威花園R座居民指，早上均肚瀉，更要與同房「爭廁所」，估計檢疫人士集體食物中毒。竹篙灣晚上亦通知居民指，晚餐出現食物安全問題，只能提供杯麵。 《香港01》已就事件向衞生署查詢。

疑昨粟米汁撈長通粉、蘿蔔豬肉飯致食物中毒

荃灣區議員趙恩來表示，至少16名正在竹篙灣隔離的荃灣花園R座居民早上出現集體肚瀉徵狀，同房更要「爭廁所」，狀況十分不堪，懷疑他們集體食物中毒，質疑或與昨日提供的「粟米汁撈長通粉」、「蘿蔔豬肉飯」有關。

住戶下午向檢疫中心投訴後，今晚未有獲發飯盒，每人僅獲派一至兩個杯麵，檢疫中心透過訊息向他們直言，「晚餐出現食物安全問題，基於安全考量今晚只可提供杯麵」。

至晚上近10時，陸續有檢疫人士指，自己已獲發新飯盒，強調「啲飯盒係熱嘅」，檢疫中心亦已轉換飯盒供應商。（受訪者提供）

晚上10時獲發熱飯盒 檢疫人士：已轉供應商

至晚上近10時，陸續有檢疫人士指，自己已獲發新飯盒，強調「啲飯盒係熱嘅」，檢疫中心亦已轉換飯盒供應商。

有正在檢疫的荃威花園R座住戶今（7日）未有獲派飯盒，僅獲發兩個杯麵，其在外親友李先生對他們「無啖好食」的遭遇深感不忿，「咁點得架？」，反問當局「喺香港班一千幾百個飯盒係咪咁難？」他又不滿當局未有交代原因，僅表示「啲飯有事」，將檢疫人士「蒙在鼓裡」，促請當局交代原因。