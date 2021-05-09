檢疫中心｜市民連日投訴衞生欠佳膳食差　揭港府管理隔離營數宗罪

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-09 20:16

變種病毒流入社區，政府早前要求出現相關個案的大廈，同一幢住客都須送往隔離檢疫21日，惟多名隔離人士叫苦連天，批評安排失當，投訴膳食質素差劣，更疑出現集體食物中毒事件。 翻查資料，去年12月底竹篙灣檢疫中心全面啟用，共提供3,500個單位，今年5月7日時入住率創高峰達42%，一共使用了1,392個單位，2,424人居住。雖然入住率創新高，但按照檢疫中心設計，其實仍可容納更多人入住，為何檢疫安排依然飽受批評？有區議員表示，檢疫中心管理混亂，雖有不少職員駐守，「但（職員）唔知自己做緊乜」，居民致電查詢熱線時，對方未能解答問題，只會抄下問題，形容管理質素差，上層意見未能下達，即使安排居民提早結束隔離回家，職員亦無法回答之後是否須家居隔離。

▼5月5日近午夜，康怡花園N2座居民撤離檢疫▼

自感染變種病毒的印度男子於4月16日確診，其後揭出群組其他患者，陸續有多幢大廈須全幢撤離，居民要入住檢疫中心，包括佐敦伯嘉士大廈、鰂魚涌康怡花園N2座、薄扶林豪峰，以及東涌映灣園悅濤軒第11座。

變種病毒個案牽動竹篙灣檢疫中心入住率飊升

竹篙灣檢疫中心自去年12底全面啟用後，一共可提供3,500個單位，過往入住率未曾超過四成。由今年3月25日至4月22日，入住率更一直維持低位，少於一成。不過之後入住率逐漸上升，到4月29日，政府圍封映灣園第11座，再宣布撤離全數居民，竹篙灣的入住率隨即上升，由當日早上的19%，到5月2日上升至31%，單位使用量上升414個。

▼映灣園悅濤軒11座，居民「疫監」前後對比▼

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到了5月5日，政府再宣布撤離鰂魚涌康怡花園N2座，及薄扶林豪峰，竹篙灣檢疫中心入率再度上升，按日增11個百點，到5月7日達至42%，使用了1,485個單位，入住人數亦在兩日間多了816人，增至2,424人，為全面啟用後的最高入住率。

雖然檢疫中心仍有一半容量未使用，理應仍綽綽有餘，可繼續安排須檢疫人士入住，不過隔離人士已叫苦連天，連番批評中心安排混亂失當，例如曾有映灣園居民指，入住後曾有一天，全日都無法聯絡工作人員，無法索取食物及醫療廢用專用的垃圾袋；亦有多人投訴膳食質素差劣，更疑似爆發集體食物中毒。

民安隊負責管理

翻查資料，檢疫中心主要由民安隊負責場地管理，食物亦由民安隊定時直接送到個別房間；假如隔離人士有需要，亦可向民安隊提出，職員收到查詢或要求後，都會盡速回應。另外，衞生署、民安隊、醫療輔助隊和社會福利署亦會合作，確保為隔離人士提供日常必需品及適切的支援。

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上周五政府宣布，即使出現變種病毒個，往後毋須再全幢住戶檢疫21日，因其他住戶並不屬緊密接觸者的居民，可陸續獲安排回家。荃灣區議員趙恩來一直關注荃威花園R座的撤離情況，他批評，由撤離居民到安排回家，政府措施都非常差劣、混亂，例如當初撤離時訊息混亂，工作人員突然上門通知居民即時離開，形容猶如「追數佬」，未有預先通知。

5月9日 荃威花園R座居民離開檢疫中心回家

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趙恩來指，居民進入竹篙灣檢疫中心後，衛生情況欠佳，例如床上有蝨咬，而且進食中心提供的飯盒後肚瀉，之後要求領取廁紙卻等候數小時，批評政府未準備妥當便安排市民入住。

駐守人員欠協調

他又稱，雖然中心內人手不少，但明顯欠協調、溝通差，「（職員）唔知自己做緊乜。」他續稱，中心的三條熱線，只有一條可接通，而且職員無法解答問題，只會抄下後稱再回答，但之後居民亦未必收到答覆。他表示，高層的意見、安排無法下達，結果前線職員亦不清楚安排，例如安排回家時，職員亦不知道居民是否仍需要在家隔離。