國安法審訊不設陪審團　被告指律政司欠解釋　控方稱條文無此要求

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-10 18:22

男子唐英傑去年7月1日涉騎電單車並插著「光復香港時代革命」旗幟撞向警員，被指違反國安法，他不滿將於下月舉行的審訊將不設陪審團，今(10日)在高等法院這這決定提出司法覆核，代表唐的資深大狀戴啟思指，陪審團審訊令法庭在執行公義時，更符合大眾所認同的標準，認為若不設陪審團，決定必須有正當的理由。他又質疑，不設陪審團是否單憑律政司司長發出證明書即可，強調本案不是挑戰國安法，而程序不公及不合法。律政司的代表卻反駁稱，《港區國安法》條文沒有定明律政司司長須作相關申請時須作解釋。官稱會於下周下裁決。

申請人唐英傑（24歲）被控一項煽動他人分裂國家，及一項恐怖活動罪，案件已排期於本年6月23日審訊，但律政司司長鄭若驊引用國安法第46條，發出證明書指示審訊不會設陪審團。

不設陪審團必須有正當理由及解釋

資深大狀戴啟思指出，本案爭議涉及律政司司長是否能單憑發出證明書，便可以令審訊不設陪審團，司長按普通法原則是否也要解釋有關決定，讓唐有機會可作申辯。戴啟思認為，當被告進行交付程序，而律政司決定以可公訴罪行作起訴後，被告可獲陪審團審訊的權利，這也是一個憲法權利，若不設陪審團，必須有正當理由及解釋。他亦強調，本案不是挑戰國安法條文的合憲性，而是挑戰決定涉程序不公、不合法。

陪審團能確保審訊的獨立性

戴啟思提出，陪審團審訊有利於公平審訊，也確保審訊的獨立性，亦令法庭在執行公義時更符合大眾所認同的標準。他亦舉出北愛爾蘭作為例子，表示雖然北愛爾蘭容許檢控部門決定審訊是否設陪審團，但檢控部門會解釋相關原因。不過，在本案中司長卻沒作解釋。

官透露被告或被加控危險駕駛

審理本案的國安法指定法官李運騰提到，聽聞唐將會被加控「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，但戴啟思表示這對是次覆核沒影響，而據司法機構網頁，法庭下月7日將會處理辯方反對加控的申請。

另外，在聆訊期間，李官一度稱他無法下載國安法條文的英文版，笑稱是否因為英文版非官方版本，並問律政司代表是否有副本在手。

被告唐英傑被控一項煽動他人分裂國家，及一項恐怖活動罪。(資料圖片)

控方指國安法未定明司長有責任解釋

代表律政司的資深大狀孫靖乾則認為，獲陪審團審訊並非憲法權利，不設陪審團屬於檢控決定，受《基本法》第63條保障，即檢控工作不受干預，而國安法條文也沒定明司長有責任解釋決定。

律政司執行檢控有很大的酌情權

孫大狀指，只有當檢控決定涉及惡意、不誠實等情況，法庭才有權作出干涉，否則案例顯示，律政司在執行檢控工作時，可行使很大程度的酌情權。孫大狀也反駁，陪審團審訊也有其缺點。

雙方陳詞完畢，李官表示會在下周頒佈裁決。

案件編號：HCAL473/2021