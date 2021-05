國安法下總領事成燙手山芋　加領事卸任前透露：有港人不願再交流

撰文: 林穎嫺 最後更新日期: 2021-05-10 08:34

2016年的立法會宣誓風波劃破後佔中時期的寂靜,2019年的反修例事件和去年實施的《港區國安法》再令社會動盪不安。快將卸任的加拿大駐港澳總領事南傑瑞正在宣誓風波前夕履新,過去5年看着本港局勢跌蕩,直言國安法對香港影響至深,本港的法律框架被更改,政治人物與領事館接觸頓成「勾結外國勢力」的憑證,稍一不慎即淪為階下囚,令部分人不願與他們接觸;領事館近年亦遭港府多番抨擊,他苦笑駐港領事之位已成「燙手山芋」。 本港政治局勢不穩,國安法再牽起跨國企業的疑慮,南傑瑞坦言,不少企業正審視情況,並籌備應對方案,是否撤資仍是未知之數,他提醒香港不要以為現時的經濟優勢是「理所當理」,若法治和司法獨立被動搖,香港與內地城市無異,便有機會被深圳和上海等取代。

南傑瑞指,影響本港政治氣候最深必定是去年實施的《港區國安法》,除了在多方面影響香港,外交工作亦難逃一劫。(李澤彤攝)

南傑瑞2016年8月開始掌管加拿大駐港澳總領事館,2個月後,新一屆立法會議員宣誓就職,青年新政的梁頌恆和游蕙禎因更改誓詞等被褫奪資格,再牽起波瀾,南傑瑞形容當時是政治爭議的前哨戰,但影響本港政治氣候最深必定是去年實施的《港區國安法》,除了在多方面影響香港,外交工作亦難逃一劫。

前公民黨立法會議員譚文豪因為三度獲美國領事館邀請會面,儘管未有應約,但其影響力仍被視作「危害國家安全」的力證,南傑瑞主動提起事件,慨嘆國安法生效後,部份在政界活躍人士再不情願與他們接觸,領事館與港人交流的光譜收窄,譚文豪被拒保釋進一步影響部份港人與外國領事館,甚至與海外機構和組織交流,坦言對此深感遺憾(that’s really a shame),「我們認為這並非一國兩制下的香港」(in our view that's not the HK of one country two systems),亦重挫香港作為「開放社會」的聲譽。

因參與初選被起訴的譚文豪因獲美國領事館邀請會面,被法庭認為影響力大而駁回其保釋申請。(資料圖片)

至於領事館日後在邀請港人會面會否有顧慮?南傑瑞表示,法院才剛頒下判辭,他們正審視情況,強調加拿大非常關注事件,但領事館仍會繼續與準備好與他們會面的人溝通,不會強人所難。(our general policy is to see if people are prepared to meet with us, and if they are, then we are prepared to meet with them and if they are not, we don't pursue it.)

過去兩年,外國領事館版指是「外國勢力」及「干預內政」。對此,南傑瑞反駁指,本港近年的騷動並非任何「外國力量」干預造成,加拿大在逃犯條例示威之初,已多次呼籲港府與市民展開和平和尊重對話,令這個嚴重撕裂的社會大和解,惟港府卻走向另一極端,實施國安法、一系列國家安全措施及大舉拘捕民主派人士,他直言「這是不幸的,我們認為港府並無充份探索另一途徑,沒有與佔領街頭的市民對話」。( It's unfortunate, we think that path was not sufficiently explored by the authorities, to have a dialogue with the people who were taking to the streets to raise their concerns.)

+ 18 + 18 + 18

南傑瑞不想猜測港府是否閉上雙耳,但他坦言近日不時聽日港府不滿加拿大的言論和行動,但仍認為領事館與港府並非處於對立位,形容與港人、機構甚至是官方仍有「全面的關係」,領事館亦有能力與港府溝通,反之亦然,加方一再發聲亦只是從香港最佳利益出發,希望香港回復繁榮穩定。

南傑瑞不禁失笑,坦承本港的政治局勢急速惡化,令駐港領事之位成燙手山芋。(李澤彤攝)

回望過去5年的工作荊棘滿途,駐港總領事之位是否已成「燙手山芋」(hot potato)?南傑瑞不禁失笑,坦承本港的政治局勢急速惡化,令其工作變得極具挑戰性,但多個駐外使領館都是燙手山芋,難言駐港領事館掌舵人之位是否最棘手。

相關新聞:加駐港總領事:工作簽證非直接移居 討論熱烈惟未見申請潮|專訪

政治不穩或令商家撤資,去年由本港流入加拿大的資金達348億美元,創歷史性新高。南傑瑞表示,以他認知這並非巨額,暫時亦未見有大筆資金從香港走資到加拿大,但明言不只加拿大商家,連國際大企業也正在審視國安法帶來的影響,亦正籌備應對方案,包括是否有必要將備存在香港的資料轉移到其他地區,撤資與否仍是未知之數。

在南傑瑞口中,「一國兩制」逐漸褪色的香港,國安法猶如狠狠再插一刀,法律框架被顛覆,香港能否保持其進入中國市場踏腳石的地位?南傑瑞直言香港正面對許多競爭,若企業聚焦內地市場,何不直接落戶深圳和上海等內地大城市;若企業欲放眼東南亞市場,新加坡或是更好選擇。

相關新聞:雙重國籍囚犯需二揀一 加總領事南傑瑞:有否違雙邊協定仍待觀察

他寄語香港,未來須保持與內地城市的分野,尤其是法治、司法獨立、人才的專業性和物流等,令香港維持其樞紐地位,他提醒香港現有的優勢並非理所當然,若日後外界對香港法治的疑慮升溫,令香港聲譽受損,便會連帶影響企業的決定,香港前景或危在旦夕。他強調,領事的職責之一,是為加拿大企業提供合適建議,當局正不斷調整對港的評估,和警告國安法可能引致的風險。