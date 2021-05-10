梁凌杰墮斃死因　聆訊半天陪審員稱難明本地話　官解散陪審團

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-10 17:31

身穿寫有反修例示威標語黃色雨衣男子梁凌杰，前年6月15日晚上在金鐘太古廣場墮下死亡。死因庭今（10日）展開研訊，死因裁判官高偉雄今早選出3男2女陪審團後正式開審。雖然案件以本地話進行，惟法庭開審半天後，一名陪審員在午飯後向法庭稱她聆聽理解本地話有困難，高官最終決定解散陪審團，明天重新遴選陪審團及再展開研訊。

女陪審員曾表示理解本地話有困難

一名女陪審員今早被抽中時，已表示她聆聽理解本地話有困難，她早上讀誓詞時聲線柔弱，稱自己發音不準，但稱能聽懂廣東話。裁判官下午表示有陪審員表示理解本地話有困難，他權衡各因素後，認為已出庭作證的證人不多，尚未到耳聞目睹的證人作供，希望整個死因研訊完整，決定解散陪審團，明天重新遴選陪審團及再展開研訊。

死者梁凌杰（終年35歲）於2019年6月15日從金鐘太古廣場4樓外的平台墮下，送院不治。死因庭今就展開研訊，死因研訊主任為大律師葉志康。研訊主任表示將傳召21名證人作供，包括約1至2名市民、6至7消防員和5至6名警員。死者家屬沒有到庭。

警員現場拍到寫有標語的畫簿

駐守中區警署的警員蕭偉傑今早曾出庭作供，並講述當天現場情況，他得知有人從太古廣場1期4樓從高處墜下，該高處是一個用鐵架臨時搭建的工作平台，平台長25米闊4米。蕭在現場拍下照片並畫下草圖。相片包括死者的證件、一個藍色背囊、一件寫有「I’m lost in Hong Kong」的黑色T裇、寫有標語的畫簿、雨衣及藥物。

混凝土牆高17米

蕭形容在太古廣場4樓外牆連接第一個工作平台，其外面為第二個工作平台，第二工作平台較第一工作平台高約30厘米。他指，地盤可由兩個入口及花槽旁跨進入去，地盤沒有告示不准其他人內進。政府化驗所專科服務主任（科學鑑證）施偉傑出庭作供稱，4樓混凝土牆頂端和行人路垂直距離高約17米。

梁的家人已搬走

根據警員供詞，警方曾到梁凌杰住所調查，發現其家屬已搬遷，單位業主稱梁母於2019年8月退租。

裁判官下午表示，其中一名陪審員聆聽理解本地話有困難，經權衡各因素後，認為已出庭證人不多，尚未到耳聞目睹的證人作供，希望整個死因研訊完整，決定解散陪審團，明天重新遴選陪審團及再展開研訊。

案件編號：CCDI-481/2019(DK)