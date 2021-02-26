梁凌杰死因將於5月聆訊　梁父母未出庭　警將查是否已離境

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-26 13:21

「黃衣人」梁凌杰前年6月15日，在反修例大遊行前夕，於金鐘太古廣場墮下身亡。死因庭今（26日）就此展開研訊前檢討，惟死因庭昨日黃昏接觸家屬代表律師的通知，不再代表家屬，家屬今日亦無出庭，暫時下落未明，警方將會調查家屬是否離境。死因裁判官高偉雄暫定在5月10至26日繼續召開研訊。

梁父去年曾促請召開死因研訊

梁凌杰父親去年6月發表錄音訊息，促請法庭就兒子死因召開研訊，為兒子取回公道：「希望知道杰仔當天有沒有得到應有嘅協助，有無遇到不公平、不公義、不為人知嘅冷待，正如呢一年警方冷待對我哋一樣，我哋希望有個死因研訊要求。」

梁父母未有出庭

事隔逾半年，死因庭今日終就案件召開預審，由死因裁判官高偉雄審理非公開形式進行的內庭聆訊。惟梁的父母今早未有依時出庭。據了解，死因庭昨日黃昏接獲家屬律師通知，不再代表其父母，法庭昨日亦無法致電家人，要不轉接到留言信箱，要不電話號碼被取消。消息指，今早亦有警員嘗試到其報稱住址敲門，卻獲悉梁氏父母已遷出，警方會繼續了解梁父母的詳細情況，包括有否離境。

高官傾向繼續研訊

死因研訊主任葉志康庭外透露，高官傾向繼續就梁的死因進行研訊，將在5月10至26日開審。若審前找到梁的家人，不排除會另覓日子再作預審。被問到若父母「轉軚」，不想再為兒子的死因召開聆訊會否令研訊腰斬，葉表示，若直系親屬不想再參與研訊，在法律上並不會阻止開庭，但坦言會構成「影響因素」。故呼籲梁的父母致電「39166204」或「39166201」盡快與死因庭聯絡。

料將傳召30證人

據了解，屆時將傳召30多位證人，包括警員、談判專家、調查人員、太古廣場職員及法醫等，惟曾在現場協助游說梁凌杰的前立法會議員鄺俊宇則未獲邀作供；而警務處長、消防處長、太古廣場、太古廣場的保險公司「AIA」和當日為太古廣場進行外牆棚架的工程公司亦會以利害關係列席。

據悉，由於梁凌杰墜樓涉及的環境並無周梓樂案般複雜，因此本案將不會引入VR實境技術。

事發在2019年6月15日，梁凌杰從金鐘太古廣場高處平台，展示反修例標語，其後墮下，送院後不治。梁被視為反修例風波中首名犧牲生命的抗爭者。

案件編號：CCDI-481/2019(DK)