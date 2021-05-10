梨木樹邨、駿洋邨兩長者感染退伍軍人症　一人已離世

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-10 16:42

衞生防護中心今日（10日）公布，在5月2日至8日期間錄得兩宗社區感染的退伍軍人病個案，分別涉及有長期病患的72歲男子及71歲女子，居於葵涌梨木樹邨第二座及火炭駿洋邨駿爾樓，其中女患者在5月6日去世。

居於火炭駿洋邨駿爾樓、有長期病患的71歲女病人感染退伍軍人病，於5月6日去世。（資料圖片 / 余俊亮攝）

衞生防護中心表示，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。截至5月8日，今年錄得12宗退伍軍人病個案。2020年及2019年分別有104及105宗。

發言人指出，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。