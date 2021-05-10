5歲女童虐殺案｜羅致光：研幼稚園「一校一社工」　及早識別個案

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-10 18:09

5歲女童被虐致死的事件引發社會關注，勞福局局長羅致光今日（10日）立法會福利事務委員會會議回應議員質詢，提到會研究幼稚園「一校一社工」，惟認為各校比例不同，如作出統一安排，資源運用或不合比例。另外，他又透露本立法年度內不太可能提交保護兒童立法建議。

福利事務委員會會議今日開會，探討強制舉報虐兒個案的機制。議員田北辰在會上建議，應加強至「一校一社工」，並擴展至全港幼稚園，料涉及額外5至6億元開支，認為可及早識別兒童受虐個案，值得投放資源。

羅致光回應指，不同幼稚園學童人數有很大差異，最多可達上千人，若統一安排「一校一社工」，在資源運用上或不符合比例，惟局方仍然會考慮相關建議。他又補充，會檢視「學前單位社工服務先導計劃」，包括研究是否將計劃恆常化。

勞福局局長羅致光今透露，本立法年度內不太可能提交保護兒童立法建議。（資末圖片）

至於保護兒童立法建議，羅致光稱本立法年度內不太可能提交到，他指立法會任期只去到10月，受時間受限基本上做不到，加上法例本身具爭議性，參考各地的立法過程，都要和不同持份者商討。他又指，雖法改會做了部份工作，但焦點不在於強制舉報，強調希望最終可達致立法原意，絕不希望「好心做壞事」。