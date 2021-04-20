5歲女童被虐殺　看過親父繼母的短訊　警員也曾非常憤怒

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-20 19:24

年僅8歲和5歲的小兄妹遭親父及繼母多番虐待，女童Z最終更在家中昏迷去世。案件事隔3年後，親父和繼母終因謀殺罪而被判囚終身。負責調查兩名女督察更透露，因本案涉及兩名年紀很輕的小朋友，調查時又見到兩被告常在短訊討論如何虐待小兄妹，同僚也有非常憤怒和難過的時刻，但仍要控制情緒，終完成搜證工作，現能為兩小孩伸張正義，覺得這調查是值得的。

同僚看到短訊也曾非常憤怒

新界北總區重案組女總督察高美儀在判刑後稱，警方對於本案的悲劇發生深感痛心。她指同僚調查時也曾感憤怒，尤其兩名小朋友曾長期受虐，身體的傷勢嚴重，他們看到兩被告的電話訊息，常商討如何以不同方法虐待子女時，同事也要控制情緒，繼續以不偏不倚的態度工作，並要抽絲剝繭地調查。終把犯案者繩之於法。

親父繼母部份短訊內容。(詳看下圖)

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管教子女遇困難應求助

高美儀又提醒市民懲治或教育兒童的方法，若家長在管教子女方面遇到困難，應尋求協助，勿把負面情緒化為暴力。她呼籲社會不要對虐兒案件視若無賭，需挺身舉報，她很歡迎法庭就本案的判刑，相信對同類案件可起阻礙作用。

調查時要顧及小朋友的情緒

另外，高級督察譚婧珊則稱，本案調查的難度在於涉及小朋友，要用不同方法處理。因警方除了需蒐集證據，調查案件外，亦關注小朋友的福利，要和不同機構合作，望小朋友可以道出事發期間5個月的經歷，亦需要監察他們的情緒。

女總督察高美儀,(左)及女高級督察譚婧珊(右) 稱同僚調查本案時也曾非常憤怒。(朱棨新攝)

警方暫不會再採取行動

譚指，法庭今日作出判刑，對調查的警員是值得，因為除可為涉案小兄妹沉冤得雪和伸張正義。對於小兄妹曾就讀的學校，知小兄妹受傷但未有報警，譚稱已就本案所有證據呈交律政司，警方現時不會對其他人採取行動。

案發經過。(詳看下圖)

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女童Z的畫作及手寫字。(詳看下圖)