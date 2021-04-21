5歲女童虐殺案│防止虐待兒童會促設強制通報機制　全面立法禁體罰

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-21 10:26

年僅5歲的女童遭親父及繼母多番虐待，最終更在家中昏迷去世。案件事隔3年後，親父和繼母終因謀殺罪而被判囚終身。防止虐待兒童會總幹事黃翠玲今日（21日）指，今次個案非常嚴重，亦是令人心痛的虐兒事件。 她認為不少虐兒事件隱藏於社區中沒有社福機構跟進，反映現行保護兒童指引約束力不足，故支持當局設立強制通報懷疑虐兒個案的機制，令與接觸小朋友的專業人士，如老師同社福機構同工等，在遇到懷疑虐兒個案時不用遲疑去通報。黃又指，目前本港家長以管教為理由體罰仍然普遍，認為應全面立法禁止體罰。

黃翠玲今日於港台節目《千禧年代》表示，5歲女童遭虐殺事件反映政策法律機制各個層面都有不足。現時虐兒個案通報機制為自願性質，保護兒童相關指引中有提及懷疑虐兒個案的處理步驟，但仍不時見到情節相近事件，甚至死亡事件。她認為不少虐兒個案隱藏社區，然而事實上過程中是有人察覺到，只是在目前自願通報機制下，在通報上有遲疑。

黃翠玲強調兒童身邊人的角色責任很重要，如老師、負責課外活動的同工等。如他們見到兒童身體有傷痕，表現亦和之前不相同，可與兒童傾談，如發現有虐兒情況就應立即通報。然而黃認為指引在5歲女童遭虐殺事件前已存在，但虐兒事件都不時發生，反映約束力不足：「始終指引係指引，法例係法例」，故她支持立法設強制通報懷疑虐兒個案的機制。

兒童權益近年備受關注。（資料圖片／鄭子峰攝）

被問到如設強制通報機制，會導致家校關係緊張？黃翠玲表示，強制機制非推出就立即實行，據了解政府計劃先進行諮詢，吸納各界意見，包括兒童聲音。她又強調，社區宣傳教育亦十分重要，每個成人都有保護兒童責任。

黃翠玲又指，目前在本港家長以管教為理由體罰仍然普遍，她認為「執一執」，倡全面立法禁止體罰。她強調輕微體罰開始，或會隨時日逐漸變成暴力水平，對小朋友成長有負面影響，甚至長大後變成施虐者。被問到是否「打手板」應要被禁止？黃認為「小事唔理佢，慢慢升級可以變大事，甚至致命個案」。