婦聯調查指逾半受訪市民不願意生育　倡彈性工時、增建公屋增意願

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-10 18:40

本港生育率偏低，香港婦聯一項調查顯示，逾半受訪市民不願意生育，主要與「育兒經濟壓力大」、「房屋空間不足」，及「工作繁忙」有關，另有逾半受訪者認為，港府應優先安排公屋或居屋予有子女的家庭，始最能夠提高生育意願。 婦聯建議政府帶頭全面落實家庭友善政策，包括實施5天工作周、彈性工時，另應增建公營房屋，及向首次置業市民提供免息及低息置業貸款，為市民締造有利生育環境。

婦聯調查發現，約56%受訪者表明不願意生育。(香港婦聯提供)

婦聯於上月底以實體及網上問卷方式，成功訪問1200多名18歲或以上本港居民。調查結果顯示，約56%受訪者表明不願意生育。按年齡群組劃分，20至29歲組別只有約16%受訪者稱願意生育、另30至39歲組別及20至29歲組別，則分別佔55%及16%。



影響生育意願因素方面，主要包括「育兒經濟壓力大」、「房屋空間不足」，及「工作繁忙」。超過5成人認為政府應優先安排公屋或居屋予有子女的家庭，始最能夠提高市民的生育意願，其次是提供育嬰或兒童學習津貼。

婦聯建議政府帶頭全面落實家庭友善政策，包括實施5天工作周、彈性工時及僱主託兒服務等。婦聯亦促請增建公營房屋，讓育有子女的家庭優先輪候，及向首次置業市民提供免息及低息置業貸款，為市民締造有利生育環境。