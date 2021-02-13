港人生育率連續6年下跌　新生嬰數目大減　女性通常何時生育？

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-02-13 12:30

農曆新年拜年，除了向長輩逗利市，亦難免被親戚「審問」何時拍拖、結婚、生仔。

現時家庭出現新生嬰兒成員的機會也許比以往低，因為根據政府統計處資料，本港2014至2019年新生活嬰人數持續下跌，2019年只有5.2萬名新生活嬰，即每1000名港人只有7人為新生嬰兒。

究竟現時香港女性通常幾時生育？原來是30至34歲。2019年這個年齡層共誕下2.1萬名活嬰，不過值得留意的是35歲前女性生產活嬰數目持續下跌，但另一方面高齡產婦人數上升，反映香港女性遲生育。以45至49歲女性為例，2019年誕下220名活嬰，比2014年多59人。

若計算育齡產婦生育率，2019年平均每1000名15至49歲育齡產婦只生產31.9名活嬰，比2014年時少4名。25至29歲女性生產活嬰人數下跌最多，2019年時每1000名女性只生產48.3名活嬰，比2014年時少12.6人。

在生產次數方面，2019年有逾2.7萬名活嬰為產婦的第一胎，佔該年活嬰總數52.6%。

若計算總和生育率，2019年平均每1000名女性一生生產活嬰人數為1051人，即平均每名女性一生只生育一名子女。惟根據聯合國定義，若要維持人口更替穩定，總和生育率要達到2100，數據反映本港少子化問題越趨嚴重。

女性肩負生育職能，但本港只計算女嬰數目的粗再生產率持續下跌，2019年平均每千名女性一生只誕下501名女嬰，較2014年少16%。