男士食海鮮有助生育？營養師解答飲食疑難　一招KO女士「魚腥味」

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-16 10:00

大時大節，海鮮不可少，坊間常稱男士吃海鮮能令精力更旺盛，究竟孰真孰假呢？台灣YouTube頻道「綜口味娛樂」早前便請來營養師，一一解答都市男女飲食疑難，其中更提到有女病人竟因私處痕癢難耐，有意「浸乳酪浴」，可見坊間出現不少誤解。

由於精子含礦物質鋅和硒，因此男士們多吃海鮮，的確能提高生育率。（示意圖/資料圖片）

食海鮮會精力旺盛？

營養師引述研究指出，在性事上表現較遜色的男子，體內礦物質鋅含量的確較低，因此坊間才有多吃生蠔、蝦等海鮮有助性事之說。她稱男性精子的頭尾分別為礦物質鋅和硒，所以多吃海鮮的話，補足2種礦物質，便能提高生育率；惟男性們必須注意，過量進食海鮮可引致痛風、肥胖等。

經痛要喝熱可可？

不少女性都飽受經痛折磨。（YouTube「綜口味娛樂」影片截圖）

營養師表示，當女士們遇上經痛應喝純黑朱古力，而非熱可可，因為前者含有的礦物質鎂能有助身體放鬆，可可多酚則可以抗氧化和舒緩情緒。不過，必須注意的是，攝取過多糖份會助長細菌滋生，反而導致女性下體容易有異味和痕癢。

針對下體有魚腥味和痕癢的問題，營養師建議多飲水，以助細菌排去，亦可配搭蔓越莓，因當中的前花青素能夠阻止細菌黏在泌尿道的上皮細胞。她續稱，女士們絕不能忽視下體的保養，憶述曾遇過有女子在經期後，下體竟流出白色豆腐渣狀的異物，其實都與白色念珠菌有關。

瘋狂食菜照樣便秘？

很多人以為只要多吃菜便有助排便，但營養師表示也要多吸收水份，至少將體重乘以30，即假如體重60公斤，便要每天喝1800升的水；另外也要攝取足夠油脂。因此，一旦正在節食減肥、吃水煮餐單、3餐不定時定量及少喝水的話，很大機會有便秘問題。

【本文已獲「綜口味娛樂」授權刊登】