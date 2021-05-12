食物援助｜今年首3個月批出約5000宗申請　較去年同期升40%

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-12 13:32

現時8間非政府機構獲社會福利署資助營辦短期食物援助服務計劃（受資助食物銀行），向低收入人士提供不超過8個星期的食物援助。勞工及福利局局長羅致光今日（12日）於立法會上指，今年首3個月獲批的申請宗數為5076宗，較去年同期升40.6%，而服務人次為約1萬人次。羅致光又指未來要增撥款項，因預計有更多人需要服務而增加資源，至於是否增加派發服務點，則由營運機構建議。

現時8間非政府機構獲社會福利署（社署）資助營辦短期食物援助服務計劃（受資助食物銀行），向低收入人士提供短期，每次一般不超過8個星期的食物援助。（資料圖片）

平均每月約1600宗申請獲批

勞工及福利局局長羅致光於立法會回覆口頭質詢，指由今年1月至3月，短期食物援助服務計劃共有5076宗申請獲批，較去年同期上升40.6%；服務人次為10708人次，較去年同期上升45%；並有1028宗申請獲批延長服務，較去年同期上升53.9%。此外，服務計劃將於6月1日起放寬申請資產限額，為期12個月，料可額外多12萬人次受惠。

政府將於今年8月起將服務計劃恆常化，預留約4.15億元。羅致光指，恆常化後料每年可惠及6萬至8萬人次；而增加的資源約15%為行政費用，主要為人手開支，而服務機構數目會維持於8個。他表示，服務派發點安排由營運機構建議，增加資源主要因應預計有更多人需要服務。

根據今年首3個月數字，平均每月有1692宗申請獲批；而根據去年社署提供的數字，去年首8個月的申請個案約為1.2萬宗，平均每月有約1500宗申請。

勞工及福利局局長羅致光於立法會回覆口頭質詢，指由今年1月至3月，短期食物援助服務計劃共有5076宗申請獲批。（資料圖片）

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