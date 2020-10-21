食物援助｜社署：申請個案增逾五成　基層組織促延長8周援助時間

本港失業率升至6.4%，近16年新高，社署短期食物援助服務計劃申請數字急增。根據社署資料，今年首8個月的申請宗數已達12,534宗，較去年同期新增52%。有關注基層的組織表示，自新年爆發疫情後，已陸續收到食物援助的查詢，近月的失業情況未見有改善，直言民間組織亦做到「氣都咳」，認為社署應簡化申請手續，並延長8周的食物領取期。

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根據社署資料，今年首8個月短期食物援助服務計劃申請較去年增52%。（資料圖片）

首8個月短期食物援助服務計劃申請增52%

現時8間非政府機構獲社會福利署（社署）資助營辦短期食物援助服務計劃（受資助食物銀行），向低收入人士提供短期，每次一般不超過8個星期的食物援助。社署回覆《香港01》指，今年首8個月服務計劃的申請個案數目為12,534宗，與去年同期8,199宗比較，大增52%。數據顯示，今年平均每月的申請數目為一千多宗，而5月份更突破二千宗，申請數目多達2,211宗。

關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成指，自新年疫情爆發後，接獲大量有關食物援助的查詢，近月情況未見有改善。（資料圖片）

組織倡延長8周援助時間

面對需求急增，坊間亦有組織推出類似計劃，幫助基層市民。關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成指，以往只是間中收到食物求助，惟自今年3月過後，求助人數急增，目前已服務幾百名市民，每月至少增加幾十人。李指，組織大約與6間機構、教會合作，以分發食物、餐券等，形容民間不少類似團體做到「氣都咳」，惟期望「幫到一餐得一餐」，相信社署服務未能吸納所有有需要人士。



對於社署服務，他認為申請程序較複雜，難解失業人士的燃眉之急，期望政府可「特事特辦」，簡化申請手續。他亦期望，政府放寬申請條件，包括列明容許「半失業」狀態，如放無薪假的基層申請，並延長8周食物援助時間。



社署：如使用者有需要 營辦機構會轉介至合適服務單位



社署回覆指，沒備存輪候人數數字，現時沒計劃向非受資助的同類型計劃提供資助。至於會否放寬申請門檻及增加名額，現有設有既定審核原則，若市民有需要，並符合資格，包括因經濟下滑，而收入減少或失業的人士均可申請援助，如使用者有長期福利或其他服務需要，營辦機構亦會轉介他們至合適的服務單位，計劃沒有名額限制。