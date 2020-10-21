食物援助｜7人隊疫下未停工　為近千家庭撲食物：有長者敲門要飯

疫情肆虐大半年，本港失業率升至6.4%，近16年新高，基層市民需要的支援亦隨之而增加。 位於深水埗的啓愛共融社區中心幾乎每早都會出現一條長長的人龍，排隊拿熱飯。服務近千個家庭，原來背後僅得7名全職職員，「7人小隊」由尋找食物來源，以至分發食物亦是「一腳踢」；獲援助的受惠劏房戶坦言有感雪中送炭，「咁嘅情況下有人幫到你……心情唔同….有時我會諗唔係得自己有問題，成個香港都捱緊！」 中心創辦人亦憶述，疫情初多間非牟利機構突然煞停服務，一度有長者在中心門外敲門要飯，近月求助人數翻倍，故機構疫情下亦未曾停工，為基層服務。

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有食物銀行、機構捐贈食物，中心職員和義工以人鏈方式傳遞。（羅國輝攝）

1200呎兩層的空間，擺放不同食物，如米、油、鹽等基本食品，4個大雪櫃亦塞爆冷藏食品，在旁更有各項物資，如他人捐贈的拖鞋，口罩、酒精搓手液等。義工們出出入入，收貨、拆箱、派食物……忙個不停，天氣陰晴不定，一時太陽猛烈，一時下起毛毛雨，但人群未散，一眾人亦如常工作。

劏房戶張太每周平均有2日會到中心領食物。（羅國輝攝）

受惠劏房戶：丈夫每月放9日無薪假 現如雪中送炭



排隊的有長者、家庭主婦、小童，各有自己的故事。張太是其中一人，丈夫任職廚師，她則在按摩店做兼職。丈夫自過年後每月要放9日無薪假，年中疫情緩和，7月生活一度回復「正常」，豈料第三波疫情來勢洶洶，政府連番收緊防疫政策，包括禁止晚市堂食、按摩院等12類埸所需要關閉，8月需放二十多日無薪假，她亦面臨無工開情況。她又指，丈夫任職酒樓雖然有申請保就業計劃，但作為打工仔「唔清楚，咩都無」。



收入大減，積蓄又所剩無幾，一家三口居於深水埗200呎劏房，連水電費，每月支出近6000元，曾向業主提出減租惟遭到拒絕，日常唯有盡量節儉，食物援助令她有感如雪中送炭，「咁嘅情況下有人幫到你……心情唔同….有時我會諗唔係得自己有問題，成個香港都捱緊！」

「有時我會諗唔係得自己有問題，成個香港都捱緊」。 劏房戶 陳太

啓愛共融社區中心創辦人傅雅妮（Elli）指，中心服務近千個家庭。（羅國輝攝）

第一波疫情 有長者敲門要飯



服務近千家庭，但啓愛共融社區中心僅得7名全職職員，領軍人便是創辦人傅雅妮（Elli） ，食物援助服務佔每周四日，兩日對象是長者，另外兩日對象便是基層家庭。在第一波疫情時，不少非牟利機構一度暫停開放，中心亦因此收不到食物，她直言：「啲長者幾癲呀，敲玻璃門，『要飯呀要飯呀』，我哋畀開150個長者食飯，突然停咗喎，佢哋咪係咁敲。佢哋唔明咩係疫情，我哋畀口罩佢，佢話唔要，我要飯。」Elli當日隨即與不同機構洽談，兩日後重新提供食物。

「敲玻璃門敲到癲咗，要飯呀要飯呀，我哋畀開150個長者食飯，突然停咗喎，佢哋咪係咁敲，佢哋唔明咩係疫情，我哋畀口罩佢，佢話唔要，我要飯。」 啓愛共融社區中心創辨人傅雅妮（Elli）

笑言派飯無法WFH



因應疫情，政府實施限聚令，雖工作關係可豁免，但由於不想引起公共衛生風險，機構一般都會分流派發，但同時令工作負擔更重，「由8個、4個、2個，時間咪越嚟越長。」Elli亦打趣道：「派飯邊有得Work from home（在家工作）？」中心職員累垮，但看到基層燃眉之急，一眾人未有停下，繼續投入工作，為街坊撲物資、撲食物。

社署數據顯示，今年首８個月短期食物援助服務計劃申請較去年同期增五成%。（羅國輝攝）

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