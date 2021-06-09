01獨家　廈門教育集團「入主」珠海學院　總經理及關連3人任校董

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-09 08:00

創立超過70年的珠海學院，近年出現收生危機，曾向該校捐達億元的中資海航集團於2020年完全撤走，外界傳出院校正尋找「白武士」救亡。《香港01》從多個消息人士獲悉，有內地教育集團數月前已「入主」珠海學院。珠海近日更新校董名單，今年4月委任四名新校董，當中有三人來自國企福建廈門國貿教育集團，包括總經理兼黨委副書記杜舉勝，以及前副總經理和附屬公司董事。《香港01》正向珠海學院查詢。

創立超過70年的珠海學院，近年出現收生危機。（資料圖片）

4月委任新董事 三人有廈門國貿教育背景

有多於一個消息人士向《香港01》表示，有內地教育集團「入主」珠海學院，估計早於數月前成事，但校方一直保持低調，遲遲未有公布。根據公司註冊處資料，珠海早於4月21日委任四位新校董，不過直至5月底才被上載至網上查冊系統，校網近日也更新校董名單，但未有透露太多他們的資料。

翻查資料，4名新校董之中，有3人來自國企廈門國貿教育集團。其中杜舉勝是集團的總經理，以及該公司的黨委副書記，他於去年7月底擔任在港上市的上海建橋教育集團非執行董事。

珠海學院新校董杜舉勝是國貿教育集團的總經理以及該公司的黨委副書記。（網上圖片）

新校董杜舉勝曾任福建石獅市副市長

根據香港交易所資料，新校董杜舉勝有超過11年教育經驗，1988年起，他從福建南安師範學校教師，轉為投身政府，曾於石獅市教育局、石獅市人民政府、中共泉州市委組織部等出任不同職位，他更曾出任石獅市副市長。他於2005年至2008年間，擔任泉州光電信息職業學院副黨委書記。

另一新校董吳曉强曾是國貿教育黨委委員及副總經理，今年4月29日才離任；新校董Jane Zhang是國貿教育附屬的學前教育諮詢公司董事。珠海校網唯一粗略簡介其背景，她於1992年在北京大學獲法學學士學位，1998年在美國賓夕法尼亞大學取得法學碩士學位，並曾在中外教育機構任管理要職。

廈門國貿教育集團成立於2017年11月，為廈門國貿控股集團全資子公司，標榜廈門首家市級教育集團。宣傳稱「是一家以素質教育為基礎，以國際合作為紐帶，聚焦各類教育投資管理的國資教育集團」。

廈門國貿教育集團於2017年成立，是廈門首家市級教育集團。（官網截圖）

根據公司註冊處資料，三人今年3月同時在本港成立兩間教育公司及擔任董事，分別是「香港誠明教育基金」及「香港華熙教育管理有限公司」。根據華熙教育的董事名單中，包括第四名校董、香港萬富集團總裁程陽春。

程陽春是福建省青聯聯合會常委、福建省青年企業家協會執行會長、香港青年電商促進會會長、大灣區共同家園青年公益基金諮詢及公共關係委員會委員等。他於1981年出生於福建，擁有嶺南大學國際與發展經濟學碩士學位。

香港青年電商促進會網頁刊出會長程陽春與立法會主席梁君彥的合照。（網頁圖片)

海航2020年全撤走 「皇牌」新聞傳播課程零收生

珠海學院由國民黨黨務顧問江茂森1947年於廣州創辦，並於1949年遷至本港。江家第二代中積極參與校政的江佑伯2014年去世，2015年江茂森的長子、擔任校監30多年的江可伯因年事已高辭去校監職位，2016年珠海學院的股權也從「五珠有限公司」轉移至「香港珠海教育基金有限公司」。

中資海航集團2016年6月被揭入主珠海學院，向校方注資億元以應付屯門新校舍建校費用，校董會成員曾多達18人，多人分別具有海航及內地政協背景；同年校訓由「以建民國，以進大同」，改為「求智珠，通四海」，被質疑由「由藍染紅」。海航入主後，一度銳意計劃開辦航空相關課程，為旗下香港航空等培育人才。

隨着海航陷入財困，海航系人馬包括逯鷹、海航經濟研究院院長苗維勝、集團副董事長兼首席執行官郭可等，分別已在2018年和2020年先後撤離。在自資院校收生「寒冬」下，珠海近年收生人數每況愈下，2020/21學年，800個預計收生學額，最終僅取錄42人，比對上學年155人跌47%。《香港01》去年9月曾率先報道，「皇牌」新聞及傳播學系課程「零收生」。

外界一度傳珠海學院正尋求注資或「白武士」收購，學院當時拒絕回應，但發聲明澄清倒閉或被「殺校」傳聞，強調財政穩健，正積極檢討並審視課程。

據了解，近年校內曾傳有兩至三間在港上市的內地教育機構有意與珠海洽商，但杳無音訊，直至今年數月前才傳出找到「白武士」。根據珠海最新周年申報表，仍然100%由香港珠海教育基金有限公司持有。

珠海教育基金於5月17日已向公司註冊處遞交財務報表及周年申報表，不過，相隔近一個月，網上查冊中心尚未上載有關文件。按最新資料，目前只有三位董事，分別是校董會主席江可伯、聯合出版集團首任董事長李祖澤和校長李焯芬。