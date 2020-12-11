珠海學院收生創新低　澄清殺校傳言屬虛構　擬辦「美好出路」課程

《香港01》早前報道，珠海學院新聞及傳播學系新學年收生人數急跌，旗下三個課程合計新生人數僅錄得單位數，當中新聞及傳播、廣告及企業兩個課程更錄得「零收生」。教育局近日披露該學院本學年僅全校僅收生82人，遠較800個預期招生目標低，「殺校」傳言甚囂塵上。 珠海學院昨日（10日）晚上發聲明指，因近年中六文憑試考生數目下跌，加上疫情反覆，導致部分學士課程收生未如理想，校方正檢討審視及革新課程，但強調關閉或遭「殺校」的傳言並非事實，純屬虛構。

珠海學院新聞及傳播學系新學年的新聞及傳播、廣告及企業兩個課程錄得「零收生」。校方指，關閉或遭「殺校」的傳言並非事實，純屬虛構。（資料圖片）

珠海學院新聞及傳播學系擁有近52年歷史，旗下新傳課程新學年「零收生」及全校收生數字大跌，在網絡平台有熱烈討論，甚至傳出「殺校」停辦的傳言。珠海學院就可能關閉或遭「殺校」的傳言發聲明，校方強調「根基穩固、財政穩健」，但因近年中六文憑試考生數目下跌，加上疫情反覆，導致部分學士課程收生未如理想，校方正檢討審視及革新課程。

校方指可能關閉或遭「殺校」的傳言並非事實，純屬虛構，保留法律追究權利。校方稱未來會開辦「有特色、讓同學們有就業前景和美好出路」的課程，配合香港未來發展。

《香港01》早前報道，珠海學院新聞及傳播學系的新聞及傳播、廣告及企業兩個課程罕有錄得「零收生」，文學院及商學院部分課程亦為「零收生」。據悉，在本地生源大減下，院校新傳系課程近年有不少內地生報讀，但礙於疫情「封關」，新學年未有內地生來港入讀新傳系課程。