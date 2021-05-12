繼父涉性侵繼女　被質疑懂口交肛交等字詞　事主：看了很多色情片

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-12 16:13

地盤工人涉於3年間多番非禮、強姦及雞姦繼女案續審，涉案女童X接受辯方律師盤問。辯方問X為何會懂得「口交」和「肛交」的意思，X解釋因被告性侵時曾播放色情片，睇咁多色情片，咪識呢啲詞語」。辯方繼而質疑，X為何在第二次錄影會面中，才提及被迫口交和肛交，X回應：「呢啲野本來就唔想諗。」又指第一次錄影會面後才想起。

現年14歲的女童X，今透過視像系統作供。她在盤問時指，被告性侵她約2、3年，期間強姦她不少於100次，但確實多少次則不清楚，但強調有很多次。

睇色情片學懂口交肛交等詞

辯方指，X在第二次錄影會面中提及被迫口交和肛交，問X什麼時候知悉口交和肛交此等詞語，X解釋因被告性侵她時曾播放色情影片：「睇咁多色情片，咪識呢啲詞語。」

辯方繼而追問，此等事情應印象深刻，為何在第一次錄影會面中未有提及。X提高聲線回應：「呢啲野本來就唔想諗」，又指第一次錄影會面後才想起。

辯方指被告回鄉有買零食予X

辯方又道出在2019年2月5日發生在內地的非禮指控，指被告當時從香港返到內地海豐的住所時，拿著行李進入房間，當時X和表姐坐在床上。被告在行李中取出零食交予X，但未有如X指稱摸她的胸，X略為激動回應：「唔記得啦，但一定有。」

官勸事主不要嬲

辯方續指，若被告曾摸X的胸，表姐會知悉事件，X此時更為激動謂：「在床上面，唔可以用被遮住咩，點會睇到呢邊？」法官見狀向X表示：「你唔好咁嬲。」不會再讓辯方律師問此問題，並讓X休息。

57歲的被告共被控9罪，包括3項強姦、1項未經同意下肛交、3項非禮和2項向16歲以下兒童作猥褻行為罪。控罪發生於2015年9月至2019年2月，當時女童X介乎8至12歲。

案件編號：HCCC95/2020

案發經過。(詳看下圖)