繼父涉性侵繼女　事主稱被姦逾百次　表不滿被告回應：畀爸爸舒服

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-10 15:28

港繼父涉3年內多番非禮、強姦及雞姦繼女案續審，控方今（10日）在高等法院續審播放女事主X的錄影會面。她透露，繼父曾多番在中港兩地的住所強姦她，次數達100次。她坦言討厭此事，指「成日做呢的核突嘢」，她曾以「黑面」表達不滿，惟被告卻稱：「畀爸爸舒服」，繼續性侵，直至父母鬧離婚被告才沒有強姦她。

首次被姦僅9至10歲

現年14歲的女童X今出庭作供，控方先播放X在事件報案後的錄影會面。她在會面中透露，第一次強姦事件發生於她9至10歲時，當時就讀3或4年級。

她續指，當時身處內地海豐的住所，被告把X拉入房間，脫下X的衣服，然後用「柯尿嘅地方插入我柯尿嘅地方」。X表示痛楚，惟被告未有理會。期間，在住所內的表妹拍門，X便謂：「妹妹嗌梗我地。」她趁機推開被告，然後穿回褲子離開。

強姦事件發生逾100次

事主X指，該些強姦事件發生100多次，在內地發生至少10次，之後在香港發生多次。她又指，最後一次遭強姦發生於2019年1月。當時被告脫下X的衣服，強姦她並揸X的胸部。被告最終「射左啲白色野在（X)柯尿上面」。

父母鬧離婚後無再被強姦

在錄影中，她形容說：「好憎呢啲事情，成日做呢的核突嘢。」她指被拉入房性侵時曾「黑面」以表達不開心，惟被告謂：「畀爸爸舒服」，然後繼續侵犯她。而被告於2019年1月後未有再強姦她，因為「佢地（父母）話離婚」。

57歲的被告，被控3項強姦、1項未經同意下肛交、3項非禮和2項向16歲以下兒童作猥褻行為罪。控罪發生於2015年9月至2019年2月，當時女童X介乎8至12歲。

案件編號：HCCC95/2020