中一航空前高層承認收賄60萬元　判囚34個月

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-12 19:09

中一航空前暫代首席運營官，涉及收受一名地面服務供應商賄款最少約60萬港元，以聘用對方提供服務及協助對方追討客戶未清繳的服務費，早前被廉政公署起訴。被告今日（12日）在區域法院承認控罪，判囚34個月。

中一航空前暫代首席運營官，涉及收受一名地面服務供應商賄款最少約60萬港元，以聘用對方提供服務及協助對方追討客戶未清繳的服務費，早前被廉政公署起訴。（資料圖片）

37歲譚振峰是中一航空（香港）有限公司前暫代首席運營官，承認六項罪名，即五項代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條；及一項串謀使代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。此外，被告被控的另外兩項串謀提供虛假資料罪名，則留區域法院法庭檔案。

法官譚思樂判刑時指，貪污是嚴重罪行，法庭必須判處具阻嚇性的刑罰，以防止貪污罪行泛濫。法官亦頒令被告須向中一航空歸還約60萬港元，即相等於被告收取的賄款總額。

法官譚思樂判刑時指，貪污是嚴重罪行，法庭必須判處具阻嚇性的刑罰，以防止貪污罪行泛濫。（資料圖片）

被告於2012年10月加入中一航空，2017年11月晉升至暫代首席運營官。該公司為私人飛機擁有人提供服務，被告負責為中一航空客戶聘請地面服務供應商，並審批向有關服務供應商支付服務費。中一航空於2016年11月與Fastransit Aviation Service Limited（Fastransit）訂立協議，由Fastransit向中一航空客戶在內地機場提供地面服務。不過，中一航空可為客戶聘用其他地面服務供應商。

收60萬佣金

案情透露，被告曾要求Fastransit調低服務費，該公司唯一董事兼股東則建議，就該公司每次獲聘為中一航空客戶提供服務，向被告支付佣金。被告於2017年5月19日至2018年6月28日期間，從該Fastransit董事接受一筆約17.6萬港元佣金，以及四筆合共約5.5萬美元（約42.6萬港元）的佣金。被告收取該五筆合共逾60萬港元的佣金後，沒再要求Fastransit調低服務費。中一航空於2016年10月至2018年9月期間，曾聘用Fastransit並向其支付服務費共約1,600萬港元。

案情又透露，一個客戶於2018年3月未有向中一航空清繳服務費，影響Fastransit向中一航空收取有關服務費。Fastransit獲被告協助，成功向中一航空討回未清繳的服務費。該Fastransit董事因而同意向被告支付約8.8萬美元（約68萬港元），作為被告提供協助的佣金。中一航空知悉事件後，被告沒有接受該筆佣金。