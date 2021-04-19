廉署控Tesco Sourcing前高級採購經理　涉收取逾300萬非法回佣

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-19 15:25

廉政公署今日（19日）落案起訴一名跨國食品雜貨零售商Tesco International Sourcing Limited前高級採購經理，控告他涉嫌從一名廚具供應商，收取非法回佣共逾300萬元，以向對方發出訂單。被告明日（20日）在觀塘裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

被告甄民傑（46歲），曾任職Tesco Sourcing前高級採購經理，被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。被告於2005年，加入Tesco Sourcing，並於2015年晉升為高級採購經理，負責為Tesco Sourcing的母公司向供應商發出廚具訂單。

廉政公署今日（19日）落案起訴一名跨國食品雜貨零售商Tesco International Sourcing Limited前高級採購經理。（互聯網）

案情透露，被告涉嫌於2014年4月8日至2019年12月17日期間，與兩人一同串謀，即Tesco Sourcing一名廚具供應商高層人員及將該供應商介紹予Tesco Sourcing的一名中間人。而被告在無合法權限或合理辯解下，從該兩名人士接受逾300萬元，作為被告向該供應商發出購貨訂單的誘因或報酬。

Tesco Sourcing在廉署調查案件期間提供全面協助，被告已獲廉署准予保釋，以待明日應訊。