廉署起訴警司龍少泉　涉騙政府及銀行貸款600萬元買樓

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-03 17:51

廉政公署今日（3日）落案起訴一名警司，控告他涉嫌隱瞞將一個購入的單位出租，並訛稱該單位供家人自住，詐騙政府及滙豐銀行向他批出購屋貸款及按揭貸款共約600萬元。被告已獲廉署准予保釋，將於本周三（5日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

警司龍少泉遭廉署落案起訴，涉嫌隱瞞將一個購入的單位出租，並訛稱該單位供家人自住，詐騙政府及滙豐銀行向他批出購屋貸款及按揭貸款共約600萬元。（資料圖片）

被告龍少泉（55歲）被控兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。被告於1986年加入警務處，至2019年5月晉升至警司職級，他符合資格按購屋貸款計劃向政府申請貸款以購置物業。如該計劃的申請人提出申請時，距離其法定退休年齡不足10年，可獲豁免須居住於有關物業的規定。惟以該計劃貸款購買的物業只可由申請人及／或其家人居住，不得出租或分租。

案發2016年向庫務署申請貸款

被告於2016年9月根據該計劃向庫務署申請貸款，並向滙豐銀行有限公司申請按揭貸款，按揭貸款額為樓價的六成。他作出有關申請時距離退休不足10年。當時自用住宅物業及投資住宅物業的按揭貸款上限，分別設定於樓價的六成及五成。

龍少泉（前左一）在2019年擢升為警司。（《警聲》圖片）

被指沒向庫務署呈報與租客簽訂租約

廉署早前接獲庫務署轉介的貪污投訴，調查後揭發涉嫌於2016年9月29日至11月30日期間發生的罪行。其中一項控罪指，被告涉嫌虛假地在該計劃申請中表示，將獲交付一個愉景灣空置單位；以及沒有向庫務署署長呈報他與該單位當時的租客已簽訂租約，而該變動可能會影響他領取公務員房屋福利的資格。

涉嫌虛報單位由父母居住

另一項控罪指，被告涉嫌虛假地在向滙豐提交的按揭貸款申請中表示，上述單位將由其父母居住，並將於交易完成時取得該空置單位；以及沒有在提取貸款前，通知滙豐他已簽訂上述租約，而該變動可能使有關申請表內提供的資料，變為不正確或失實。

被告涉嫌意圖詐騙而誘使庫務署署長及滙豐銀行，分別向他發放購屋貸款約210萬元及按揭貸款390萬元。警務處、庫務署及滙豐在廉署調查案件期間提供全面協助。