撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-12 23:18

本港再增兩宗接種新冠肺炎疫苗後逾14日死亡個案，二人均無長期病患史，死於心血管疾病。其中一名45歲男子因缺血性心臟病離世，在離世前34日接種第二劑科興新冠疫苗；一名44歲婦人列於主動脈夾層動脈瘤破裂，於離世前18日曾接種一劑復必泰。 衞生署表示，沒臨床證據顯示這兩宗事件由疫苗引起，由於個案超出呈報疫苗接種異常事件的14日時間框架，將交由香港大學分析。

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衞生署今晚（12日）公布，截至本周日（9日）的過去一星期，新增兩宗懷疑涉及接種新冠疫苗超過14日後出現的死亡個案。

男子死於缺血性心臟病

一名45歲男子於5月8日被送往博愛醫院急症室後離世，他於離世前34日，即4月4日在社區疫苗接種中心接種第二劑科興疫苗。衞生署指，他在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄，初步解剖發現顯示死因為缺血性心臟病，沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。

一名45歲男子於5月8日被送往博愛醫院急症室後離世，他於離世前34日，即4月4日在社區疫苗接種中心接種第二劑科興疫苗。（資料圖片）

婦人死於主動脈夾層動脈瘤破裂

一名44歲女子於5月9日被送往將軍澳醫院急症室後離世，她在離世前18日，即4月21日在社區疫苗接種中心接種一劑復必泰疫苗。衞生署指，她在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄，初步解剖發現顯示死因主動脈夾層動脈瘤破裂，沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。

由於這兩宗個案超出呈報疫苗接種異常事件的時間框架，將交由香港大學進行分析，亦已向死因裁判官呈報。

本港至今累計33人接種疫苗後死亡。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結7宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為21宗個案與疫苗接種沒有關聯，5宗個案尚待評估。