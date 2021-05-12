新冠疫苗｜9人周二打針後送院　中年女子出疹及臉部腫脹拒留院

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-12 23:04

政府公布昨日（周二、11日）共收到9宗接種新冠疫苗後送院個案，其中7人已經出院；另外一名61歲女子打第二劑復必泰後反復氣促及心悸，經治療後需留院觀察；一名44歲女子打第二劑復必泰後出疹及臉部腫脹，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。 疫苗接種計劃自2月底展開至今第76日，已有逾111萬名市民已接種第一劑疫苗，當中近49萬人已接種科興疫苗，約62.2萬人已打復必泰疫苗。

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61歲女子反復氣促心悸 需留院觀察

9宗打針後送院個案中，8人接種復必泰疫苗，1人接種科興疫苗；其中7人已經出院，1人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。

一名61歲女子接種第二劑復必泰後，反復氣促及心悸，她情況穩定，但需留院觀察。另有一名44歲女子打第二劑復必泰後，出疹及臉部腫脹，其性況穩定，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。此外，一名31歲女子接種第二劑科興疫苗後呼吸急促送院，她情況穩定，經治療後已經出院。

（政府新聞網）

政府數字顯示，至今有1,112,100名市民已接種第一劑疫苗，包括約489,900人接種科興疫苗，約622,300名接種復必泰疫苗；約718,700名市民已接種第二劑疫苗。

今逾萬人預約打針 較昨減少2500人

政府表示，截至今晚8時的過去24小時，共約25,700名市民接種疫苗。當中約3,900名市民接種第一劑科興疫苗，約3,400名市民接種第二劑科興疫苗；約有7,700人接種第一劑復必泰疫苗，約10,600人接種第二劑復必泰疫苗。整體接種人數較昨日減少2,700人。

政府指，社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為95%；接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。約10,300名市民在網上預約接種疫苗，分別有約2,600名市民在網上預約接種科興疫苗，約7,600名市民預約接復必泰疫苗。整體預約人數較昨日減少2,500人。