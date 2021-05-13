李慧琼前女助理涉舞弊　以福袋利誘投票鄭泳舜　助理及1街坊罪成

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-05-13 12:25

李慧琼議員的一名前女助理，涉與三名深水埗海麗邨居民串謀，以派發價值約100元的「福袋」，利誘邨民在2018年立法會西九龍區補選中，投票予鄭泳舜，案件今日（13日）在西九龍法院裁決，裁判官許肇強認為其中一名被告曾把邨民資料交予女助理，在提邨民投票給鄭時，亦重複提及登記和有禮品贈送等，故裁定兩人罪成，另兩名邨民則罪名不成立。辯方希望法庭能替鄧、王兩人索取社會服務令報告，惟許官指選舉必須公平公正，賄選是嚴重罪行，將判刑押後至5月26日以候兩名被告索取背景報告，期間二人需要還押。

福袋內有日用品及食品

3女1男被告：鄧奕梅（42歲）、王維霞（52歲）、陳惠娟（50歲）及李謀（50歲，男），案發時皆為海麗邨居民，全部報稱無業。王案發期間，為李慧琼議員的兼職助理。

鄧與王同被裁定一項串謀在選舉中作出舞弊行為罪，指她們2018年2月28日至3月11日期間，提供價值約100元的日用品及食品的福袋予海麗邨居民，作為投票予鄭泳舜的誘因。

案發經過及各被告在案中的角色。(詳看下圖)

+ 8 + 8 + 8

第四被告案發時非選民

另兩名被告，即第三被告陳惠娟及第四被告李謀，則被攑一項在選舉中作出舞弊行為罪罪名不成立，控罪指他們收受利益作為投票誘因，在前年3月5日至11日，無合理辯解而分別同意接受一個載有價值100元日用品及食品的福袋，以及一個約值100元的不明福袋禮物。案情指李案發時並非選民，選舉當天到票站時才知不能投票。

不能排除兩人只為膚衍鄧

許官在裁決時指，沒有足夠證據證明陳及李二人在接受了福袋作為投票的誘因，法庭亦無法完全排除二人只是為了敷𧗠鄧和維持良好關係，在不清楚訊息內容下作出回應，故裁定二人罪名不成立，當庭釋放。

案件編號：WKCC3866/2019