44歲菲傭離世　死前18日曾打第一針疫苗　為首名外傭死者

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-13 13:39

港府早前考慮要求外傭來港或續約時都要接種疫苗，掀起一輪風波後特首林鄭月娥出面收回建議。據了解，一名44歲菲傭上月接種復必泰疫苗後，本周日（9日）暈倒送院離世，是首名打針後不治的外傭。有外傭中介表示，外傭在港離世僱主購買的保險，會承包運送遺體的費用，但經常負責的國泰航空到今月底才有航班，預料遺體暫時滯留香港。

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本港的疫苗接種計劃覆蓋外傭，消息表示一名44歲菲傭4月21日在社區疫苗接種中心注射復必泰疫苗，18日後5月9日中午約12時，在僱主家中西貢大網仔路8號一個單位暈倒，被送往將軍澳醫院後證實死亡。

香港僱傭代理協會主席張結民表示，僱主聘請菲傭時已經為他們購入香港及菲律賓兩地的保險，保單會包括運送遺體的費用，手續亦由菲律賓駐香港總領事館處理，當地的保險亦會有賠償金給死者家人。

張結民表示，疫情下遺體運回當地的時間增加。（資料圖片／盧翊銘攝）

他稱疫情前若遺體需要解剖，約10日時間遺體便可運回當地，但現時香港禁止菲律賓航班抵港，雖然香港航班仍然可以到當地，但航班數目已經大減。據張結民了解，領事館跟相熟的殯儀館合作多年，一般都選用國泰航空的航班，國泰飛往當地馬尼拉的航班，最早都要5月29日才啟程，因此屍體暫時只能滯留香港。張結民稱，本港每年約有少於20名外傭因意外、自殺等離世，印傭佔約10宗，菲傭少於10宗。

就上述死亡個案，衞生署表示，初步解剖顯示死因為主動脈夾層動脈瘤破裂，無臨床證據顯示事件由疫苗引起。張結民稱有關個案會影響外傭打針信心，「雖然政府講法話未必關疫苗事，但緊有影響，要再睇有無多一兩單。」

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呼吸系統專科醫生梁子超稱，死者的主動脈有瘤，需要長時間才會形成，相信屬於自身毛病，「唔係咁短時間形成到」，全球亦無其他廣泛接種的地方，有大量相關個案出現。他提到已經在香港生活的外傭，跟其他港人的感染風險一樣，應該注射疫苗，呼籲政府加強教育宣傳。

《香港01》向菲律賓駐香港總領事館查詢，是否已接獲有菲傭打針後離世的報告，未獲回覆。