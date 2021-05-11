外傭5月30日前須再強檢　羅致光晤菲、印領事後撤強制接種疫苗

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-11 19:01

行政長官林鄭月娥今早（11日）宣布，決定毋須外傭於續約時強制接種疫苗，但會要求外傭接受第二輪強制檢測「以策安全」。港府發言人指，勞福局長羅致光昨日（10日）曾晤菲律賓及印尼兩國駐港總領事，經了解意見並考慮各方面後，決定不會推行強制外傭打針。 勞工處今日傍晚發稿公佈第二輪外傭強檢安排，指外傭須於5月15日至5月30日期間再次檢測，已接種兩劑疫苗滿14天的外傭則可獲豁免。

政府於4月30日宣布要求外傭強制檢測，5月2日(周日)逾千名外傭到維園排隊檢測。（李澤彤攝）

港府今撤強制外傭接種疫苗 羅致光昨曾晤菲印領事

政府早前提出，考慮把接種疫苗列為外傭申請工作簽證的條件，公布後引來各方批評，菲律賓及印尼駐港領事館均表示，港府事前沒有徵詢意見。林鄭月娥於上周放軟口風，指會要求再檢視相關措施，至今日再宣布撤回此建議。

勞工處新聞稿指出，強制接種疫苗建議引起社會很多意見和關注，勞福局局長羅致光昨日分別和菲律賓和印尼駐港總領事會面，了解意見，並在綜合各方面考慮後，決定不強制外傭接種新冠疫苗。

菲律賓駐港總領事促港府勿強迫外傭打疫苗 指事前從無諮詢

▼5月1日，大批外傭因應當局強制檢測要求輪候受檢▼

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限期延長至14天 增周末檢測量

上一輪外傭強制檢測於周日（9日）完結，勞工處宣布，本周六（5月15日）至5月30日要再進行第二輪強制檢測。政府發言人解釋，鑒於上月有外傭確診感染N501Y變種病毒，在上輪外傭強制檢測中，亦找出3名帶有N501Y變種病毒的外傭，加上N501Y變種病毒株潛伏期可能超過20天，故有需要就外傭再發強制檢測公告。

外傭強制檢測 ｜維園千人排隊暴曬5小時才完成 促政府予更多時間

本港外傭人口達37萬人，上輪外傭強制檢測只有9日限期，令周末多個檢測中心大排長龍，有外傭稱，排隊數小時仍未能完成檢測。第二輪檢測限期延長至14天，政府發言人亦表示，汲取早前經驗，會在新一輪強制檢測加大預約量，並提升社區檢測中心及流動採樣站，特別在周末的檢測量，呼籲僱主安排外傭在平日接受檢測及先行預約。

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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