外傭工會發起周日穿紅衣反對強制檢測　僱主：政府初心是保障他們

社會新聞
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特首林鄭月娥今日（11日）表示，經多方面考慮，決定不會要求外傭申請簽證時須強制接種疫苗，但全港外傭本月30日前，須接受第二輪強制檢測。多個外傭團體批評，有關要求引發反感，認為港府針對外傭群體做法屬歧視，亦令市民的厭惡引導到外傭身上，短時間內再強檢亦麻煩。團體呼籲外傭和市民，在下周日（16日）穿紅衫，以代表他們的怒火，及對外傭和外勞的支持。

家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，理解外傭對措施感不開心，但目前傳播鏈未切斷，認為政府再強檢是為保障外傭。她呼籲僱主和外傭之間互相體諒。

▼5月8日　外傭檢測最後兩日▼

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團體轟把市民的厭惡引導到外傭身上

亞洲移民人士聯盟發言人SRINGATIN表示，星期日剛完成的強制外傭檢測，全港37萬名外傭僅找到4宗確診，認為成效有限。她強調，外傭並非病毒傳播者，雖然港府不再強制外傭在續約前接種疫苗，但是短期內要求外傭再做一次強檢，令外傭群體感到憤怒，並指政策是把市民的厭惡，引導到外傭身上。

她呼籲外傭群體，以及支持外傭及外勞的市民，星期日穿紅色衣服，代表對政府決定的憤怒，並指現時已經有100至200人決定響應。

亞洲移居人士聯盟發言人Sringatin。（資料圖片）

傳播鏈未截斷　僱主協會：政府初心為保障外傭

家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，理解外傭的憤怒，不過一次檢測未必準確，傳播鏈未必已截斷，政府短時間要求他們再次強檢，初心是為保障外傭及僱主健康，強調檢測對身體無害，「佢哋在香港無屋企人，政府又係免費幫佢哋測，希望佢哋諒解。」

她呼籲外傭和僱主互相體諒，指不少外傭自行要求在休息日做檢測，因可以與朋友結伴同去，而強迫外傭在休息日檢測的僱主僅是個別事件。她又呼籲，如果外傭退休或放假回鄉，希望僱主可鼓勵他們接種疫苗保護自己。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒。（港台圖片）

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