旅發局為迎開關　視察全港150景點　總幹事程鼎一以AR玩轉深水埗

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-14 19:08

新冠肺炎疫情持續，受封關措施影響下，外地旅客無法來港旅遊。旅發局自去年開始，便推動「旅遊‧就在香港」，鼓勵港人以旅客角度探索香港。旅發局總辦事處在過去一個月，為迎接旅客日後重臨做好準備，總動員分組走訪全港約150個景點、旅客設施等實地考察。旅發局主席彭耀佳指，赤柱相比過往增添了藝術色彩及「打卡點」，大讚海傍的公共洗手間乾淨。

旅發局總辦事處在過去一個月，為迎接旅客日後重臨做好準備，總動員分組走訪全港約150個景點。（旅發局提供）

旅發局指，是次全體總動員的視察行動，除了會留意景點的路牌指示、傷健設施、附近的公共洗手間情況等設施配套，冀為景點的設施提供改善意見。同時亦希望能從新角度欣賞香港，發掘新體驗，提升旅遊設施吸引力，為迎接旅客日後重臨做好準備。

旅發局主席彭耀佳笑指，赤柱是昔日與太太其中一個拍拖好去處。不過從旅客角度出發，卻看到不一樣的景色，稱赤柱充滿異國風情，相比過往增添了藝術色彩及「打卡點」。他亦專程到海傍的公共洗手間視察，更大讚乾淨。

彭更建議，在科技大趨勢下，倘若能在更多景點及秘點，增設QR code，讓旅客掃瞄後了解景點故事，相信能豐富更深度的旅遊體驗。

深水埗新舊交融、別具特色

至於旅發局總幹事程鼎一，則到訪旅發局早年致力推廣的深水埗，指區內增加不少文青小店進駐，與原有的舊建築、露天市集、布藝店舖共存，別具特色。他更以旅遊事務署推出的「城市景昔」應用程式，掃瞄區內指定地點的「AR時鐘」，欣賞360度歷史全景圖像，讓旅程增添趣味。